Vzhledem k momentálně platným opatřením proti šíření koronaviru se vedení nejvyšší hokejové soutěže rozhodlo odložit zápasy 11. kola na pondělí 19. října.

Utkání 6. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec skončilo 3:0. Zleva brankář Liberce Petr Kváča a David Dvořáček ze Sparty. | Foto: ČTK / ČTK

Původně se mělo hrát o den dříve. Tento krok byl učiněn s ohledem na to, že až do neděle 18. října se konají extraligová utkání bez diváků. Od pondělí už snad budou moct fanoušci zpět do hledišť.