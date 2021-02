Do domácí branky se opět postavil Čiliak, naopak ze sestavy vypadl útočník Karabáček. Hosté překvapivě nechali jen na střídačce gólmanskou jedničku Kváču, kterého nahradil Pavelka. Na jejich soupisce chyběl dlouhodobě zraněný kapitán Šmíd.

Jihočeši začali pořádně zhurta. Hned ve 2. min. spálil gólovku Slováček, sám před Pavelkou neuspěl ani Holec a Motor nezužitkoval ani první přesilovku zápasu.

Bílí Tygři byli hokejovější, ale poctivě bránící domácí je do větších šancí nepouštěli. Minutu před první sirénou najížděl úplně sám na Pavelku aktivní Doležal, ale ten jeho pokus o blafák vystihl.

„Byla to vyrovnaná třetina. Vytvořili jsme si několik gólových šancí. Tu největší měl v závěru Zdeněk Doležal a je škoda, že neproměnil. Pokud budeme budeme hrát takhle i nadále, tak určitě můžeme uspět,“ zhodnotil bezbrankovou první třetinu útočník Motoru Vít Christov, kterému sezona po operaci ramena už předčasně skončila.

Motor skutečně pokračoval i po změně stran v sympatickém výkonu. Do dobré příležitosti si nabruslil M. Novák. Jenže ve 27. šli do vedení hosté. Gilbert ztratil kotouč a obránce Knot nekompromisní bombou otevřel skóre.

Momentum zápasu se po vedoucím gólu okamžitě přesunulo na stranu soupeře a po dvou minutách to bylo už 0:2. Domácí chybovali v rozehrávce, Liberečtí rozebrali jejich obranu a Jelínek střelou z první z úhlu prostřelil Čiliaka.

Českobudějovická střídačka sáhla po oddechovém času, mužstvo přišlo o útočníka Villeho, který byl po jednom z ostřejších zákroků soupeře odvezen na nosítkách, ale nevzdalo se. Toman v přesilovce dorážkou snížil dorážkou Plášilovy střely od modré čáry.

Jenže ještě před druhou sirénou Liberec znovu odskočil. Hosté Jihočechy zamkli v jejich třetině tak, že Musilův gól pro ně byl skoro vysvobozením…

„Vstup do druhé třetiny jsme měli dobrý, ale trochu nás pak srazily dva slepené góly. Liberec byl klidnější a měl více ze hry. V přesilovce jsme se vrátili do zápasu a bylo škoda, že jsme dostali branku na 1:3. Ale pořád je to hratelné,“ neztrácel Christov víru po druhé třetině.

Ale na ledě to bylo jinak. Hned po změně stran využil přesilovku střelou od modré Vlach a tím bylo definitivně rozhodnuto. Severočeši jednoznačně dominovali a v pohodě zápas dohrávali. Domácí přes veškerou snahu neměli sílu s výsledkem cokoliv udělat.

Pátý gól hostí dal po rychlé akci Šír a na konečných 2:5 upravil svým první gólem v dresu Motoru Štencel.

Branky a nahrávky: 36. Toman (Plášil, Alderson), 57. Štencel (Slováček, Jonák) – 27. Knot (P. Jelínek), 29. P. Jelín (J. Vlach, R. Pavlík), 38. A. Musil (Gríger, Rosandič), 42. J. Vlach (Rosandič, Gríger), 56. Šír (Rychlovský, Rosandič). Vyloučení: 7:6 (navíc dom. Kubíček a D. Voženílek host. Šír a T. Hanousek 10 min.), využití: 1:1. Rozhodčí: Svoboda, Šindel – Pešek, Malý. Bez diváků.

Motor: Čiliak – Plášil, Vydarený, Slováček, Štencel, Kubíček, Lytvynov – Holec, D. Voženílek, Jonák – Zd. Doležal, R. Přikryl, M. Novák – Alderson, Gilbert, Ville – P. Novák, Toman, M. Beránek. Trenéři Prospal a Totter.

Liberec: Pavelka – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner – Lenc, Bulíř, Birner – A. Musil, Gríger, Najman – R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach – Rychlovský, Šír, D. Špaček – Průžek. Trenéři Augusta a J. Kudrna.



Hlasy trenérů

Václav Prospal (Motor): "Taková porážka docela mrzí. Měli jsme utkání dobře rozehrané, ale od druhé třetiny jsme začali ztrácet kotouče. Soupeř šel do vedení, sice jsme se přesilovkovým gólem dokázali přitáhnout na 1:2, ale pak jsme dostali další branky. Vlastní produktivitou jsme to nedokázali nahradit."



Patrik Augusta (Liberec): "Jsme rádi za tři body, ale nebylo to vůbec jednoduché utkání. Největší rozdíl byl v produktivitě. Soupeř měl spoustu šancí a přečíslení. Chvíli nám trvalo, než jsme obranu trochu zatáhli. Od druhé třetiny jsme se zlepšili směrem do defenzivy a z toho jsme měli šanci i v útočném pásmu. Dokázali jsme kontrolovat kotouč a byli jsme produktivní."