Letní turnaj Generali Česká Cup vstoupil do vyřazovacích bojů. Hokejisté Liberce narazili ve čtvrtfinále na pražskou Spartu. První duel na domácím kluzišti zvládli, když vyhráli 4:2.

Utkání 52. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec | Foto: ČTK/Kamaryt Michal

Dvěma góly se zaskvěl liberecký útočník Jaroslav Vlach. Ve středeční odvetě tak Tygrům stačí k postupu do semifinále jakákoliv remíza nebo porážka o gól.

„Čtvrtfinále máme dobře rozehrané a do Prahy to pojedeme urvat,“ burcuje své spoluhráče Vlach.