Bílí Tygři narazí v play-off na Spartu už popáté, třikrát slavili výhru

Vyřazovací boje. To je část sezony, na kterou se upínají všichni hokejisté, jakmile se sejdou na začátku letní přípravy. Snad každý klub má za cíl se probojovat do play-off a porvat se o Masarykův pohár. Ne všem se to ale daří. Za už tradiční účastníky bojů o všechno můžeme považovat liberecké Bílé Tygry a pražskou Spartu.

JE TO TAM! MISTŘI! Bílí Tygři právě vítězí v šestém finále na Spartě 2:1 ve druhém prodloužení a získávají první titul. Vítězný zásah zaznamenal Martin Bakoš. | Foto: www.hcbilitygri.c/Jiří Princ

Mezi těmito dvěma celky vznikla v průběhu let velká rivalita. Ostatně na tým z hlavního města se chce vytáhnout každý i v základní části, natož v play-off.

Historie samostatné české extraligy, která se pro Tygry začala psát v roce 2002, už pamatuje čtyři střetnutí mezi Libercem a Spartou ve vyřazovací fázi. K prvnímu vzájemnému měření sil došlo v roce 2007 v rámci semifinále. První utkání ovládl Liberec 5:2, ovšem v dalších čtyřech partiích slavila Sparta, která tak vyřadila Tygry poměrem 4:1. Liberečtí futsalisté podlehli lídrovi tabulky, kterému nedali ani gól Přečíst článek › „Gratuluji Spartě k postupu do finále. Postoupila zaslouženě, vyhrálo zkušenější a vyzrálejší mužstvo. Zlomový byl náš druhý domácí zápas, chtěli jsme vést 2:0 na zápasy, ale nepodařilo se nám to. Dalším momentem bylo nezvládnuté druhé utkání na Spartě,“ říkal tehdejší trenér Liberce Josef Paleček. Hned o rok později přispěchali Severočeši se sladkou odplatou. Se Spartou se utkali už ve čtvrtfinále, po němž slavili hladký postup poměrem 4:0 na zápasy.

„Podařilo se nám udělat jeden krok v play- off proti velmi kvalitnímu soupeři. Uspěli jsme takovým skórem, v jaké jsme ani nevěřili, ale tento tým to dokázal. Myslím si, že zaslouží absolutorium,“ nechal se slyšet lodivod Dušan Gregor. Útočník Bílých Tygrů Michal Birner: Sparta je jasný favorit Přečíst článek › V dějinách libereckého hokeje zůstane navždy zlatým písmem zapsaný rok 2016, kdy Tygři poprvé došli až do finále. Tam narazili právě na Spartu a bylo to kdo s koho. Po dvou úvodních zápasech pod Ještědem se série stěhovala do Prahy za stavu 1:1. Zpátky na sever Čech se oba týmy vracely se dvěma výhrami v zádech a finálová bitva kulminovala. Šimoníček: Máme tým na titul, jsme zklamaní, ale bronz může sezonu vylepšit Přečíst článek › V pátém duelu nastal jeden z klíčových momentů celého finále. Pouhou vteřinu před koncem řádné hrací doby nařídili rozhodčí po faulu Mojžíše na Hlinku trestné střílení, které však sparťanský útočník neproměnil. Brankář Ján Lašák si mezeru mezi betony pohlídal. V O2 aréně už mohl Liberec slavit svůj první titul v historii a po dramatické koncovce, kterou rozsekl ve druhém prodloužení Martin Bakoš, mohly liberecké oslavy naplno propuknout. SOUTĚŽ: Hlasujte v anketě o nejpopulárnějšího fotbalistu na Liberecku Přečíst článek › „Jsem šťastný, že to tam spadlo. Série byla strašně vyrovnaná. Vytvořili jsme během letošní sezony několik velkých věcí, a kdybychom byli druzí, tak se možná na mnoho věcí zapomene. Takhle si troufnu tvrdit, že bude velmi těžké nás v některých věcech překonat. Série byla reklamou pro celý český hokej a doufám, že přivede nejen do Liberce, ale i celkově k hokeji víc fanoušků a případně malých hokejistů,“ přál si tehdy kouč šelem Filip Pešán. Zatím poslední souboj mezi Libercem a Spartou v play-off se odehrál v předkole 2018. Také v tomto případě byli úspěšnější Tygři, kteří svého soupeře vyprovodili 3:0 na zápasy. Jak amatérský fotbal ztrácí naději. Je to strašák pro všechny, říká Toločko Přečíst článek › „Viděl jsem extrémně bojovnou Spartu, extrémní nasazení od všech hráčů, ale my jsme se domácím vyrovnali a byli možná o chloupek lepší,“ říkal před třemi lety Filip Pešán. Výše popsaná klání přinesla následující shrnutí: Liberec hrál se Spartou ve vyřazovací fázi čtyřikrát, přičemž třikrát slavili Bílí Tygři. Ještě je tady jedna zajímavost: všechny série mezi těmito dvěma protivníky začínaly pod Ještědem. Letos odstartují poprvé v Praze. Jak série dopadne? LIBEREC vs. SPARTA Sezona 2006/07

Semifinále

Liberec – Sparta 5:2

Liberec – Sparta 1:2

Sparta – Liberec 2:1

Sparta – Liberec 5:2

Liberec – Sparta 4:5

Konečný stav série: 1:4



Sezona 2007/08

Čtvrtfinále

Liberec – Sparta 4:1

Liberec – Sparta 5:0

Sparta – Liberec 2:3

Sparta – Liberec 3:5

Konečný stav série: 4:0



Sezona 2015/16

Finále

Liberec – Sparta 1:3

Liberec – Sparta 4:2

Sparta – Liberec 4:1

Sparta – Liberec 1:4

Liberec – Sparta 4:3

Sparta – Liberec 1:2 PP

Konečný stav série: 4:2



Sezona 2017/18

Předkolo

Liberec – Sparta 3:2 PP

Liberec – Sparta 4:1

Sparta – Liberec 1:4

Konečný stav série: 3:0

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu