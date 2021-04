Bílí Tygři mohou do arény na domácí zápasy finále pustit 300 diváků

Na druhý pokus to vyšlo. Bílí Tygři už před semifinálovou sérií se Spartou usilovali o to, aby do hlediště mohli pustit nějaké fanoušky, kteří by samozřejmě respektovali nastavená protiepidemická opatření.

Věc letos naprosto nevídaná. Fanoušci v hledišti. Na finále jich může dorazit celkem až 600. | Foto: Kamil Košun

Tenkrát zelenou ještě nedostali, nyní už ano. Na základě výjimky Ministerstva zdravotnictví ČR může klub pustit na domácí zápasy finále proti Třinci 300 fanoušků. Ti musí před vstupem do areny projít PCR testem. Do hlediště se dostanou pouze majitelé permanentních a klubových vstupenek. Klub nemůže určit, koho z permanentkářů nebo klubovkářů pustí na zápas. Rozhodující tak bude rychlost při nákupu. Bílí Tygři chtějí umožnit návštěvu utkání co nejvyššímu počtu držitelů permanentních nebo klubových karet, a proto v první vlně je možnost zakoupit si vstupenku pouze na jeden ze zápasů. Celkově tak třetí a čtvrtý finálový zápas uvidí 600 různých permanentkářů. Všechny zúčastněné osoby budou muset v areně dodržovat nutná hygienická opatření, jako například sezení s dostatečnými rozestupy či nošení respirátoru po celou dobu akce. Vstup bude umožněn pouze lidem s platným negativním testem provedeným metodou PCR, a to ne starším než 48 hodin. Výjimku mají osoby, které prošly onemocněním COVID-19 v posledních 90 dnech. Ty test podstoupit nemusí, u vstupu však musí potvrdit pozitivní test v posledních 90 dnech. Na očkované osoby se bohužel tato výjimka Ministerstva zdravotnictví nevztahuje, proto musí i ony podstoupit PCR test. Díky spolupráci se společností EUC Laboratoře se klubu podařilo domluvit dotovanou cenu PCR testu pro všechny fanoušky. Vstupenka tak bude stát 800 korun, což odpovídá nákladům na provedení jednoho PCR testu. Cena zahrnuje provedení PCR testu. Vzhledem k tomu, že cena je jednotná pro všechny příznivce, žádné slevy pro děti či jiné zvýhodněné kategorie nebudou nabízeny. PCR test je pro každého fanouška v ceně vstupenky. Testování bude probíhat v prostorech hlavního vstupu do Home Credit Areny v těchto termínech:

Pro 3. finálové utkání (čtvrtek 22. dubna) – ve středu 21. dubna od 15 do 17 hodin. Pro 4. finálový duel (pátek 23. dubna) – ve středu 21. dubna od 17.30 do 19.30. V případě pozitivního výsledku testu nebude fanoušek na utkání vpuštěn a bude mu vráceno vstupné v plné výši. Na místě se fanoušci musí prokázat vstupenkou na utkání, osobním dokladem a kartičkou zdravotní pojišťovny. Je rovněž doporučeno předvyplnění nutného formuláře, na nějž dostanou majitelé vstupenek odkaz. Potvrzení o výsledku testu bude fanouškům zasláno formou SMS či e-mailu, kterými se následně diváci prokáží před utkáním při vstupu do areny. Pokud někdo z majitelů vstupenky promešká termín PCR testu, může si jej zajistit svépomocí a následně se jím před utkáním prokázat při vstupu do Home Credit Areny. Prodej vstupenek na třetí a čtvrtý finálový zápas bude probíhat pouze online po vyplnění údajů o majiteli vstupenky. Prodej bude vázán na jméno, není tak možné vstupenky dále přeprodávat.