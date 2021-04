Dva dny měli na načerpání sil – a taky na to, aby si vše vyříkali. Hokejisté Liberce jsou totiž ve finále jen za sparing partnera úřadujícímu mistrovi. V první bitvě v Třinci schytali nálož 2:6, v odvetě zase dojeli na nedisciplinovanost.

Finále extraligy:

1. zápas:

Třinec – Liberec 6:2

2. zápas:

Třinec – Liberec 3:1

3. zápas – čtvrtek 22. dubna:

Liberec – Třinec v 18.30 hodin

4. zápas – pátek 23. dubna:

Liberec – Třinec v 17.00 hodin

Teď se série stěhuje pod Ještěd, kde Bílí Tygři musejí zvládnout alespoň jeden ze dvou domácích zápasů, jinak je konec. Konec sezony. Chybět jim přitom bude kapitán Petr Jelínek, který vyfasoval dvouzápasový disciplinární trest. Jestli jeho spoluhráči dnes nebo zítra nevyhrají a nevynutí si návrat do Třince, ve finále už si nezahraje.

Liberečtí mají na kahánku, ale se zaťatými zuby půjdou urvat dvě výhry. Vždyť v sezoně Oceláře doma dvakrát přemohli. „Oni vyhráli dvakrát doma, proč bychom nemohli teď vyhrát doma oba zápasy i my?,“ řekl liberecký útočník Michal Bulíř.

„Rozhodně zabojujeme, abychom se do Třince vrátili za vyrovnaného stavu,“ přidal forvard Jaroslav Vlach.

„Poslední utkání rozhodly fauly, což nás samozřejmě musí mrzet, protože je to něco, co jsme v těch prvních dvou sériích nedělali. Nedovedu si vysvětlit, proč jsme to teď udělali ve dvou utkáních za sebou. Popovídáme si o tom a nachystáme se na čtvrtek,“ doplnil liberecký trenér Patrik Augusta.



Oceláři tuší, že v Liberci je nečeká nic snadného. Tygři už nemají kam couvnout. „Liberec bude chtít zápasy urvat za každou cenu. My do Liberce pojedeme s čistou hlavou,“ řekl třinecký kouč Václav Varaďa. „Rozhodne nastavení hráčů, a taky jak moc budeme nervózní a podráždění. Věřím, že v Liberci budeme hrát hokej, který nás dostal až do finále.“