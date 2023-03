Ještě pět minut před koncem to s libereckými hokejisty nevypadalo příliš dobře, jelikož prohrávali o jednu branku. Poté se ale trefil šťastným odrazem Rychlovský a obrat dokonal přesilovkovou trefou Flynn. Vše pojistil čtvrtým gólem kapitán Jelínek a Tygři si tak připsali první bod ve čtvrtfinálové sérii.

V Hradci Králové odstartovala čtvrtfinálová série hokejové extraligy. Liberec po skvělém závěru zvítězil 4:2. | Video: Deník/Vladimír Machek

"Bylo to vyrovnané, těžké play-off utkání, ve kterém jsme tahali za kratší nakonec. V závěru se nám podařilo vývoj obrátit a vyhrát. Jsme spokojení, ale je to pouze jedno vítězství," nepřeceňuje výsledek prvního utkání trenér Augusta.

Velmi důležité bylo vyrovnání na 2:2 v 56. minutě, kdy se puk odrazil od Zacharovy brusle za záda hradeckého brankáře. "Podhodil jsem si soupeře pod hokejkou a cítil, že by mohl být někdo na první tyči. Nakonec se puk šťastně odrazil do brány," okomentoval svou branku Rychlovský, který má snad patent na důležité branky. "Snažím se hrát svou hru a pomáhat týmu. Jsem rád, že mě to odměnilo gólem. Je ale úplně jedno, kdo dá góly. Hlavně, že sbíráme vítězství. Teď si odpočineme a připravíme se na zítřejší zápas," už myslel na druhé utkání série mladý útočník.

Vítěznou branku si připsal v přesilové hře Oscar Flynn. "Víme, že se v oslabení hodně přesouvají. Snažili jsme se to přehrávat, přišla mi krásná přihrávka, kterou jsem dobře trefil," zůstával skromný autor třetí branky. Po zápase přišla řeč také na to, že se zdálo, jakoby Hradec utkání už chtěl jen kontrolovat a dohrát. "Možná si už mysleli, že to mají v kapse. Opět jsme ukázali charakter a hlavně to, že na ně máme, díky čemuž bereme první bod," byl spokojený nejlepší střelec týmu základní části.

Také Patrik Augusta chválil své svěřence. "Mužstvo je silné. Myslím, že to prokazovalo v poslední čtvrtině základní části a předkole s Plzní. Zvládli jsme těžké bitvy a věříme, že je budeme zvládat dál. V play-off rozhodují malé věci, jeden gól či šťastný odraz. Tím, že hráči tvrdě pracují, odráží se to zatím k nim," ví moc dobře liberecký trenér, jak se v play-off vyplácí tvrdá dřina.

Druhý zápas: pondělí 20. 3., 17:00, ČPP Aréna, Hradec Králové

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)

Branky: 21. Cingel (Lev, Eberle), 44. Kev. Klíma (TS) – 31. Balinskis (Frolík), 56. Rychlovský, 59. Flynn (A. Najman, Balinskis), 59. Jelínek (Derner). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Hynek, Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 6182. Střely na branku: 29:33.

Hradec Králové:

Kiviaho (Machovský) – Jank, McCormack, Kalina, Blain, Rosandić, F. Pavlík (A), Marcel – Eberle, Cingel, Lev (A) – Perret, Lalancette, Jergl – R. Pavlík, Kev. Klíma, Okuliar – Smoleňák (C), Zachar, Werek.

Liberec:

Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann – Birner (A), Filippi, Faško-Rudáš – Frolík, A. Najman, Flynn – Ordoš, Bulíř (A), Rychlovský – Vlach, Jelínek (C), Šír – Dlouhý.