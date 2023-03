"Vybojovali jsme si šanci, že o čtyřku můžeme hrát do poslední chvíle. Poslední měsíc je radost do kabiny chodit. Všichni máme nastavený náš cíl v hlavách a myslím, že na tým můžu být pyšný," říká zkušený útočník Michal Birner, jenž přispěl k zatím poslední výhře nad Pardubicemi (5:1) třemi kanadskými body.

Karty jsou před závěrečnými dvěma koly rozdány. Liberec musí smazat dvoubodové manko na Hradec Králové. Los je následující: v pátek hraje tým trenéra Patrika Augusty v Karlových Varech, v neděli hostí Vítkovice. Hradečtí mají asi těžší program na závěr - v pátek jedou do Prahy na Spartu, v derniéře je čeká před vlastním publikem východočeské derby s Pardubicemi.

Liberečtí manko rivala dotahují, čtvrté místo a hradeckou partu mají po sedmi výhrách v řadě na dosah. "Věříme si. My do každého zápasu jdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Asi nám ale teď pomáhá to, že už doopravdy vyhrávat musíme. Je potřeba v tom pokračovat i nadále a pak na to celé navázat v play off," konstatuje Najman.

Tygři nabrali formu v pravý čas. "Doháníme ztrátu, postavení v tabulce nebylo ideální. Víme, že abychom se dostali přímo do čtvrtfinále, tak musíme vyhrát devět utkání v řadě, taková je situace. Jsme už v takovém play off poslední zhruba čtvrtinu ročníku. Náš hokej podle toho taky vypadá," dodává Birner.