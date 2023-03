Druhé utkání čtvrtfinálové série mělo podobný průběh jako včerejší zápas. Hradečtí hokejisté šli do vedení z kraje druhé třetiny, Liberec vyrovnal v přesilové hře. Mountfield ještě v prostřední části znovu uděřil, ale Tygři odpověděli ve třetím dějství samostatným únikem Frolíka. Když už se zdálo, že se bude poprvé v sérii prodlužovat, rozhodl přesnou ranou z hranice kruhu domácí Kevin Klíma a srovnal stav série na 1:1.

Změna brankáře Hradci vyšla. Ten s Matějem Machovským mezi třemi tyčemi zvítězil ve druhém utkání nad Libercem 3:2. | Foto: Jiří Princ/HC Bílí Tygři

"Viděli jsme další vyrovnané utkání, kdy byl stav 2:2 skoro až do konce. Soupeř nakonec o jeden gól vyhrál. Myslím si, že takových utkání uvidíme v sérii spoustu. Je to parádní série a těším se na další zápas," hodnotil utkání liberecký trenér Patrik Augusta.

Jeho svěřencům nebylo po těsné prohře příliš do řeči. "Každá prohra mrzí. Získali jsme v Hradci jeden bod, s čímž jsme spokojení. Byli jsme blízko prodloužení nebo otočení vývoje zápasu na svou stranu. Bohužel se to nepovedlo. Rozebereme si ho a doma se budeme snažit vyhrát obě utkání," věří Vlach v sílu libereckého prostředí.

Tygrům se opět podařilo vrátit do zápasu, když prohrávali už o dvě branky. "Udělali jsme dobrý comeback, kdy jsme prohrávali 0:2 a vrátili se zpět do zápasu. Ve třetí třetině to po našem vyrovnání bylo nahoru dolů. Oba dva mančafty měly šance. Bohužel jedna střela tam spadla nám. Nedá se nic dělat, jedeme dál," ví útočník s číslem 53, že se musí prohra rychle hodit za hlavu.

Také autor vyrovnávací trefy na 2:2 byl po zápase smutný. "Dostat gól na konci není nic příjemného. Musím ale tým pochválit, že jsme tomu věřili i za stavu 0:2, opět se vrátili do zápasu a vyrovnali. Snažili jsme se hrát dobře do defenzivy a dotáhnout utkání do prodloužení. Bohužel dvě minuty před koncem nám ujeli, hráč na křídle dostal trochu víc prostoru a propálil to," rozebíral Frolík rozhodující moment zápasu.

Byl to právě on, který ujel ve 44. minutě a i když mu puk poskakoval po ledě, dokázal si s ním poradit a skórovat. "Trochu jsem přelstil i sám sebe. (úsměv) Puk mi hodně skákal. Naštěstí jsem ho v poslední vteřině zkrotil a backhandem přehodil brankáře. Škoda, že to nepomohlo k vítězství," popisoval svou branku útočník se zkušenostmi z NHL.

Další dva zápasy jsou na programu ve čtvrtek 23. března a o den později v pátek v liberecké Home Credit Aréně. Čtvrteční utkání startuje v 19 hodin, souboj o den později o dvě hodiny dříve, tedy v 17 hodin.

Mountfield HK - Bílí Tygři Liberec 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Branky: 21. Cingel (McCormack), 31. Kev. Klíma (Okuliar, McCormack), 58. Kev. Klíma (Okuliar, Werek) – 36. Melancon, 44. Frolík (Flynn). Rozhodčí: Šír, Vrba – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 5371. Střely na branku: 50:26.

Hradec Králové:

Machovský (Kiviaho) – McCormack, Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík (C), Rosandić, Marcel – Lev (A), Cingel, Eberle – Jergl, Lalancette, Perret – Okuliar, Kev. Klíma, Werek – Pilař, Zachar, R. Pavlík.

Liberec:

Kváča (Neužil) – Nedomlel, Balinskis, Melancon, Ivan, Kolmann, Derner – Faško-Rudáš, Filippi, Birner (A) – Flynn, A. Najman, Frolík – Rychlovský, Bulíř (A), Ordoš – Šír, Jelínek (C), Vlach – Dlouhý.