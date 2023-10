Liberečtí hokejisté zvládli před domácím publikem a téměř čtyřmi tisícovkami fanoušků i čtvrtý extraligový zápas. Díky výborné poslední třetině porazili v duelu 11. kola Olomouc 4:1 a posunuli se do lepší poloviny tabulky. „Zlomila nás až chyba ve třetí třetině,“ potvrdil hostující trenér Jan Tomajko.

Liberec – Olomouc 4:1. Bílí Tygři (v bílém) rozhodli pondělní zápas 11. kola extraligy v poslední třetině. Foto: www.hcbilitygri.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Bílí Tygři vyhráli čtyři z posledních pěti zápasů, ve vyrovnaném průběžném pořadí nejvyšší soutěže jsou sedmí, avšak například na čtvrtý Třinec, tedy obhájce mistrovského titulu, ztrácí jediný bod.

V pondělní dohrávce vyšel oběma celkům vstup do jednotlivých třetin. Liberec otevřel skóre v úvodu utkání, kdy se ve 2. minutě trefil Najman. Hanáci se zase prosadili na začátku druhé části. Závěrečná dvacetiminutovka ale patřila už jen Tygrům.

„Jsme spokojeni s výsledkem a výkonem Daniela Krále. Byl výborný, sebevědomý a dal nám šanci vyhrát. Ve druhé třetině jsme totiž vypadli úplně ze hry a zápas mohl dopadnout úplně jinak, kdyby nás King nepodržel,“ řekl na pozápasové tiskové konferenci liberecký trenér Filip Pešán.

„První třetinu jsme hráli výborně, druhá a třetí už potom byly vyrovnané. Snažil jsem se být pořád koncentrovaný a sledovat puk, abych byl připravený na každou střelu,“ řekl pro klubový web po 28 zákrocích a prvním vychytaném vítězství v extralize domácí gólman Daniel Král: „Je to skvělé. Mám strašně velkou radost, že to přišlo. Delší dobu jsem teď nechytal, ale chtěl jsem se připravovat na možnost, že můžu jít kdykoliv do brány.“

Zajímavostí je, že si připsal asistenci u třetí liberecké trefy. „Jsem za tu nahrávku rád, ale přednější jsou tři body. Ani to vlastně nebyla moje zásluha. Hráč nahrával z rohu, já mu to vypíchl, puk sebral Oscar Flynn a z obranného pásma projel až do útočného. Pak nahrál Mišovi Ivanovi a ten to krásně trefil,“ popsal Král nevšední asistenci.

Hosté odjížděli ze severu Čech zklamaní. „V první třetině jsme se nemohli dostat do hry, Liberec nás zatlačil a vytvářel si šance. Ve druhé jsme se určitě zlepšili, přidali jsme pohyb a vyhrávali souboje. V závěrečné periodě jsme v tom pokračovali, ale za stavu 1:1 si nemůžeme dovolit pustit soupeře do přečíslení. To zápas zlomilo,“ uvedl k utkání olomoucký kouč Tomajko.

Extraliga je v plném proudu. V pátečním 12. dějství nejvyšší hokejové soutěže se liberecká tygří smečka představí od 18.00 na ledě brněnské Komety.