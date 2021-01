Zlínu se v letošní sezoně vůbec nedaří. Se ziskem pouhých 27 bodů se nachází na předposledním místě extraligové tabulky, hůře na tom jsou už jen České Budějovice. Ani aktuální rozpoložení nenahrává tomu, že by se něco mohlo změnit.

Z posledních osmi zápasů vyhráli Berani pouze jednou, a to v Mladé Boleslavi 1:0. Z této série stojí za zmínku hlavně předvánoční utkání na Spartě, kde inkasovali desítku. Nyní mají za sebou tři porážky v řadě bez zisku bodu. Naposledy nestačili ani na České Budějovice.

„Nezačali jsme prvních deset minut vůbec špatně, ale nedůraz v našem obranném pásmu přinesl dva rychlé góly. V důležitém zápase se poté energie přelila na střídačku Českých Budějovic, navíc soupeři zachytal brankář Čiliak. Čekali jsme na vstřelený gól, který přišel bohužel pozdě. Jsme zklamaní, Budějovice vyhrály zaslouženě,“ hlesl smutně asistent trenéra Zlína Martin Hamrlík, který v Baťově městě pamatuje mnohem lepší časy.

Nejproduktivnějším hráčem Zlína je Antonín Honejsek, který nasbíral 22 bodů za šest gólů a šestnáct asistencí. Nejlepším střelcem týmu je s osmi brankami Bedřich Köhler. Ačkoliv se ševcům moc nedaří, tak na brankáře Libora Kašíka se mohou většinou spolehnout.

V procentuální úspěšnosti zákroků (91,48 %) se Kašík řadí do nejlepší desítky gólmanů. Co se týče průměru obdržených gólů na zápas (3,12), tam už to taková sláva není.

Zajímavostí je, že Beranům se daří především na kluzištích soupeřů, kde získali sedmnáct bodů. Zato doma, na Zimním stadionu Luďka Čajky, posbírali pouhých deset bodů a v této statistice jsou nejhorší v celé soutěži. Ve vlastním hájemství vyhráli z šestnácti duelů jen třikrát, z toho jednou po samostatných nájezdech.

Hlavní trenér Robert Svoboda tak bude mít se svým štábem rozhodně o čem přemýšlet. Notabene, když se do Zlína chystají hladoví Bílí Tygři lačnící po dalším úspěchu.

Liberec nabral v novém roce velkou formu, protože ze čtyř zápasů neztratil ani bod. Postupně si poradil se Spartou, Vítkovicemi, Českými Budějovicemi a Třincem. V posledních dvou utkáních navíc ani neinkasoval. V tabulce se posunul na pátou pozici, přičemž na svém kontě má 53 bodů.

Bílí Tygři tak definitivně za sebou nechali sérii pěti porážek za sebou z přelomu listopadu a prosince. Od té doby prohráli jen dvakrát – doma s Pardubicemi a Mladou Boleslaví.

Naposledy vynulovali silný Třinec. „Věděli jsme, že Třinec není v optimální formě. O to víc do toho šli, my se na ně připravili a vyhráli jsme za tři body. Minulý rok jsem tady byl, takže vím, co má Třinec za střelce. Koncentroval jsem se na každý puk, abych týmu dal šanci vyhrát. Věděl jsem o pár místech, kam střelci střílí, ale musíte si hlídat všechno,“ přiznal v televizním rozhovoru brankář Petr Kváča.

Právě Kváča je statisticky nejlepším gólmanem v extralize. Má nejnižší průměr inkasovaných branek na zápas (2,02) i nejvyšší úspěšnost zákroků (92,82 %).

Nejproduktivnějším Tygrem je Michal Birner s 26 body (8+18). Nejlepším střelcem je s jedenácti trefami Radan Lenc.

Do sestavy se vrátili nedávní marodi Dávid Gríger a Michal Bulíř. Mezi indisponovanými nadále zůstává Tomáš Filippi a Ladislav Šmíd. Trenér Patrik Augusta už nebude moci využít služeb Matěje Pekaře a Kryštofa Hrabíka. Oba odlétají zpět za oceán, aby se chystali ve svých organizacích na start nové sezony v zámoří.

Přidají Bílí Tygři pátou výhru za sebou?

Duel PSG Berani Zlín – Bílí Tygři Liberec začíná v úterý 12. ledna od 17.00 hodin.