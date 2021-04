Bílí Tygři dokonali obrat v prodloužení a ujali se vedení 3:0!

Tak to byla bitva jako hrom! Třetí duel semifinálové série play-off mezi Libercem a Spartou nabídl vše, co by měl hokej ve vyřazovací části mít. Sparta pod Ještědem vedla 2:0, ovšem Tygři náskok srovnali a v prodloužení při přesilovce rozhodl Dávid Gríger.

3. zápas semifinále mezi Libercem a Spartou. | Foto: Deník/Jakub Volný

Do sparťanské branky se postavil Matěj Machovský, protože Alexander Salák byl u porodu svého dalšího potomka. V sestavě se navíc objevil i Ondřej Němec. Jedna změna byla k vidění i na liberecké soupisce. Místo zraněného Radovana Pavlíka naskočil ve čtvrté formaci Jiří Průžek. Sparta začala nebojácně a více práce měl v úvodu utkání Kváča. Na opačné straně se sám před Machovským zjevil Vlach, ale měl trochu problémy se zpracováním puku a zakončil mimo. Jako první se ujali vedení sparťané. Dvořáček nahrál od zadního mantinelu Ladislavu Zikmundovi, který pověsil kotouč do horní části Kváčovy branky. Liberec pak sice vstřelil gól, ale po trenérské výzvě hostů byl zase odvolán pro nedovolené bránění brankáři. V závěru první třetiny měl obrovskou šanci Řepík, Kváča byl na místě a ukryl touš do výstroje. V následném oslabení ujel Musil, ale vzhledem k úbytku sil nestačil pořádně zakončit. Pokračující přesilovku však přeci jen Sparta využila. David Tomášek se zmocnil puku a po hezkém blafáku jej dostal za Kváču. Početní převahu zužitkovali také Tygři. Knot přenechal Michalu Birnerovi, který zamířil a Machovský neměl nárok. S blížícím se koncem druhé části Liberec vyrovnal. Od modré čáry napřáhl Ronald Knot a v liberecké areně bylo opět veselo. Ve 45. minutě fauloval Kolmann unikajícího protihráče, ale Řepík nařízené trestné střílení neproměnil. Do konce normální hrací doby zbývaly dvě minuty, když se Musil umně obtočil kolem obránce, leč Machovský se zaskočit nenechal. K tomu Tygři dostali přesilovku, duel však dospěl do prodloužení. V něm měli domácí další početní převahu, kterou už využili a Dávid Gríger přihrál Liberci třetí bod v sérii. Ohlasy trenérů Patrik Augusta (Liberec): „Mně se to hodnotí dobře. Gratulace a pochvala do kabiny. Za stavu 2:0 jsme proti tak silnému soupeři nesklopili hlavy. Věřili jsme, pracovali jsme a díky skvěle zahraným přesilovým hrám jsme stav dokázali otočit. Je to o psychice hráčů.“ Miloslav Hořava (Sparta): „Sehráli jsme se velice dobré utkání, do poloviny jsme vedli 2:0. Odehráli jsme ale špatně oslabení, v nichž jsme dostali všechny tři góly, a proto jsme prohráli. Tolik asi ve stručnosti zhodnocení zápasu.“ Semifinále play-off Tipsport extraligy – 3. zápas Bílí Tygři Liberec – HC Sparta Praha 3:2 v prodloužení (0:1, 2:1, 0:0 – 1:0)

Branky a asistence: 28. Birner (Knot, Lenc), 39. Knot (Lenc, Birner), 63. Gríger (Lenc) - 11. Zikmund (Dvořáček, Polášek), 26. Tomášek. Rozhodčí: Jeřábek, Šindel – Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:7, navíc Jelínek (Liberec) 10 minut. Využití: 3:1. Hráno bez diváků.

Sestavy

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Musil, Birner – Bulíř, Gríger, Najman – Špaček, Jelínek, Vlach – Průžek, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

HC Sparta Praha: Machovský (Neužil) – Košťálek, Němeček, Jandus, Polášek, Němec, Dvořák, Jurčina – Řepík, Horák, Rousek – Tomášek, Sukel, Sobotka – Forman, Pech, Kudrna – Dvořáček, Zikmund, Buchtele. Trenéři: Hořava a Jandač.