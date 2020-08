Právě s Vervou Tygři naposledy prohráli 0:1 a budou mít tak o motivaci postaráno. Duel HC VERVA Litvínov – Bílí Tygři Liberec začíná v úterý 18. srpna od 17.30 hodin.

Litvínov postihla v předchozích týdnech nemilá zpráva, neboť se uvnitř týmu objevil koronavirus a celý mančaft tak musel do karantény. První dva zápasy Vervy v Generali Česká Cupu proto musely být odloženy. Chemici vstoupili do turnaje až na ledě KV Arény, kde nestačili na domácí Karlovy Vary poměrem 0:5.

Poté se ale Severočeši rozjeli. Nejprve vrátili Karlovým Varům porážku i s úroky, když Energii smázli 6:0. Vzápětí nastoupili k odloženému duelu v Liberci, kde Bílé Tygry zdolali 1:0, když jediným úspěšným střelcem byl Patrik Zdráhal. V litvínovském dresu zazářil především brankář Denis Godla, který udržel liberecké střelce na uzdě.

„Byl to těžký zápas s těžkým soupeřem. Jsme rádi, že jsme ho zvládli do vítězného konce. Na začátku jsme vydrželi jejich tlak, potom jsme ve druhé třetině otevřeli skóre. Snažili jsme se to udržet a náskok ještě zvýšit,“ uvedl gólman Godla.

Liberec odehrál v Generali Česká Cupu už čtyři střetnutí s vyrovnanou bilancí dvou výher a dvou porážek. Tygři zvládli gólovou přestřelku v Karlových Varech (5:4 v prodloužení) a záhy na vlastním kluzišti vynulovali Mladou Boleslav 2:0.

Následovala odveta v Mladé Boleslavi, na kterou by hráči zpod Ještědu nejraději úplně zapomněli. Ve městě automobilů totiž inkasovali debakl 2:8, přičemž obnovená premiéra se nepovedla libereckému brankáři Jaroslavu Pavelkovi.

Do klece se proti Litvínovu vrátil Petr Kváča, který sice předvedl dobrý výkon, ovšem porážce 0:1 nezabránil. Liberec tak musí především najít ztracenou mušku.

„Myslím, že šancí jsme měli na několik zápasů, bohužel jsme je neproměnili a výsledek je 0:1. Musíme se zaměřit na to být efektivnější v zakončení,“ velí liberecký útočník Michal Bulíř.

Podaří se tedy Liberci v derby odveta?

Dnes se na severu Čech hrají i další zajímavé zápasy. Například Ústí nad Labem přivítá v 18.00 v severočeském derby Kadaň.