„Sice jsme prohráli, což nikdo nechce, ale hráčům jsem po utkání za výkon poděkoval. Bohužel jsme udělali chyby, které jsme předtím nedělali, a soupeř je potrestal. Obrovsky si cením toho, že jsme se třikrát dokázali vrátit do utkání. V prodloužení jsme svoji šanci nedali, zatímco soupeř ano, a proto vyhrál,“ hodnotil střetnutí liberecký trenér Patrik Augusta.

„Byl to vyrovnaný zápas, Liberec hrál velmi dobře. Jsme rádi za dvě využité přesilovky, ale mrzí nás, že jsme výhru ztratili půl minuty před koncem. Myslím ale, že Liberec si bod zasloužil. A vážíme si toho, že druhý jsme získali my,“ řekl hradecký kouč Tomáš Martinec.

„Bylo to hodně nahoru dolů, ale myslím si, že můžeme být na sebe s tímhle výsledkem docela hrdí. Přece jen jsme trochu oslabení a máme nějaké nemocné. Prohrávali jsme sice 1:3, ale dokázali jsme se do zápasu vrátit a makali jsme celých šedesát minut. Bod jsme si podle mě zasloužili. Jen škoda prodloužení, kde byly šance na obou stranách, ale Hradec měl větší štěstí v zakončení,“ konstatoval dvougólový liberecký střelec Michael Frolík, jenž posunul zápas do prodloužení až v čase 59:29.

Forvard se zkušenostmi z NHL mohl zápas dokonce rozhodnout, avšak na hattrick nedosáhl. „Dostal jsem to hezky mezi kruhy od Uvise Balinskise a snažil jsem si podržet puk a potáhnout si ho. Potom mi to ale zblokoval protihráč a nedostal jsem kotouč na bránu, což byla škoda. V takových situacích to chce vyřešit trochu lépe a snažit se to propálit. Bohužel jsme dostali gól hned z následující situace,“ litoval.

Liberečtí jsou v tabulce šestí, další vystoupení v nejvyšší soutěži sehrají na domácím ledě v pátek, kdy od 18.00 hostí druhé Pardubice.

Bulíř musel na operaci… Chybět bude až osm týdnů

To je zlá zpráva. V předvánočním utkání s Litvínovem utrpěl kapitán libereckých extraligových hokejistů Michal Bulíř poranění nohy. Původně se měl sice vrátit zpět do hry brzy, jenže zranění má nakonec vážnější charakter, a kapitán Bílých Tygrů tak musel podstoupit operaci lýtkového svalu. Očekávaný návrat bude podle oficiálního klubového webu za šest až osm týdnů.

V aktuální sezoně se smůla na Michala Bulíře jen lepí. V říjnu nejprve utrpěl poranění kotníku a tým se bez něj musel na měsíc obejít. Po devíti vynechaných utkáních se zkušený útočník vrátil, ale bohužel jen na měsíc. Proti Litvínovu byl v jednom ze soubojů nešťastně trefen do nohy soupeřovou bruslí, což ho vyřadilo ze hry ze závěrečných bojů uplynulého roku.

Zranění se hojilo hůře, než se původně očekávalo, a tak musel liberecký kapitán podstoupit operaci, která prodlouží jeho rekonvalescenci o šest až osm týdnů.