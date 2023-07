Zkušený hokejový trenér Patrik Augusta, jenž po pěti letech skončil v extraligovém Liberci se stává hlavním koučem reprezentační dvacítky, která bude na přelomu roku obhajovat zisk stříbrných medailí.

Hokejový trenér Patrik Augusta vedl v minulé sezoně Liberec, nyní míří k reprezentační dvacítce. | Foto: ČTK

Kromě něj budou v realizačním týmu dvacítky působit také dva současní Tygři! Koučem brankářů se totiž stal Martin Láska, funkce lékaře se zase zhostí Roman Mizera.

Jako asistenty bude mít poté 53letý Augusta k dispozici Pavla Trnku s Robertem Reichlem.



"Pět libereckých let je pro mě fantastických v trenérské kariéře, z toho čtyři roky jako hlavní trenér. Odcházím se vztyčenou hlavou. Je to spousta zkušeností, nějaká práce za mnou je. Vychovali jsme s realizačním týmem spoustu mladých kluků, kteří hráli letošní sezonu fantasticky. Na to jsem hrozně hrdý," podotkl Augusta.

Pro Patrika Augustu to nebude zdaleka první zkušenost s reprezentační scénou. Jako asistent totiž postupně působil u všech mládežnických výběrů až do kategorie U18, s kterou se podíval i na dva světové šampionáty. Jako hlavní trenér povede národní mužstvo poprvé.

Rambova mise pod Ještědem bude mít pokračování

Své zástupce má Liberec podle oficiálního klubového webu už delší dobu potvrzené i u dalších českých družstev. Kouč dorostu Milan Plodek bude kromě klubových povinností i v nové sezóně zastávat roli asistenta trenéra u chlapecké reprezentace U16.

Na mezinárodním poli pokračuje také vedoucí sedmáků Jan Lucák, a to v roli hlavního trenéra ženské reprezentace U16 a zároveň jako asistent Dušana Andrašovského v kategorii U18.