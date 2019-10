Znovu jste venku prohráli. Jaké jsou pocity?

Nikdy není dobrý pocit prohrávat, tohle už je třetí zápas, co jsme prohráli a musíme to zlepšit

V čem byl problém? Šance jste měli.

Šance byly, ale byly i proti nám. A soupeř těch svých dokázal využít. Musíme začít více bojovat, vyhrávat osobní souboje. Tím to zlepšit.

Hrál jste poprvé proti bráchovi?

Ano, poprvé. Bylo to hezké, byli v hale i rodiče, takže to byl hezký pocit si zahrát proti bráchovi.

Hodně jste se těšil, splnilo to, co jste očekával?

V zápase to už moc nevnímáte, před ním jsem si ale říkal, že to bude docela hezké si proti bráchovi zahrát. Jak začne zápas, tak už jsem o tom moc nepřemýšlel. Ale bylo to docela hezké si proti němu zahrát.

Stihl jste si všimnout, zda jste se potkali na ledě?

Ale jo, ve třetí třetině jsme proti sobě měli pár střídání tak. Trochu jsem si ho všiml, ale že bych ho sledoval, to zase ne. Zasloužili si vyhrát byli dneska lepším týmem.

Před zápasem jste se bavili o prvním střetnutí proti sobě?

Včera jsem byl u něj doma. Pokecali jsme na chvilku, před zápasem moc času nebylo, tak jsme se jenom pozdravili.

Proběhla mezi vámi nějaká sázka?

Nebyla.

Když se potkáte na ledě, jak to je? Přibrzdíte, nebo naopak přitvrdíte, když je brácha u mantinelu?

Ta hra je tak rychlá, že ani moc nevnímáte, proti komu právě jste. Hrajete naplno proti všem. Asi tak…

Poradil vám táta před zápasem?

Nic nebylo, včera jsme jen pokecali u bráchy doma.