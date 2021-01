„Byli jsme ve vedení 3:0, ale pak jsme si to pokazili sami. Ve třetí třetině jsme si nechali dát zbytečně dva góly a bylo to drama až do konce. Musíme se z toho ponaučit a být lepší v příštím zápase,“ velí útočník Bílých Tygrů Adam Musil.

Při gólu na 1:0 se zkoumalo na videu postavení Adama Musila v brankovišti. Byl jste si jistý, že je situace v pořádku? „Myslel jsem si, že to bylo v pohodě. I kluci mě ujišťovali, že jsem v brankovišti nebyl. Snažil jsem se jít do brány a naštěstí se puk ode mě odrazil k Dávidu Grígerovi, který jej dopravil do branky,“ popsal inkriminovaný moment Musil.

Byla rozhodující pasáží pětiminutová přesilovka, v níž Tygři vstřelili dva góly? „Určitě ano. Pětiminutová přesilovka se musí využít. Během ní jsme udělali dobrou práci v podobě vstřelení dvou branek. Nakonec rozhodla celé utkání,“ souhlasil liberecký forvard.

Sám Musil byl autorem třetího gólu, který padl po pěkné kombinaci. „Jel jsem k bráně s hokejkou na zemi a Radan Lenc mě parádně našel. Byla to od něj krásná nahrávka a jsem rád, že jsem se prosadil,“ chválil Musil svého spoluhráče.

Zápasy Liberce bývají poslední dobou hodně těsné. Jsou získané body o to víc cennější? „Body potřebujeme k účasti v play-off. Myslím si, že ale musíme být ještě lepší. Dávat góly a hrát celých šedesát minut. Proti Vítkovicím jsme hráli čtyřicet minut a zbylých dvacet jsme odevzdali,“ uzavřel Musil.

Dvě trefy proti Vítkovicím zaznamenal útočník Dávid Gríger. „Vstup jsme měli dobrý. Hráli jsme dobře v prvních dvou třetinách a je škoda, že jsme si situaci zkomplikovali ve třetí části. Báli jsme se o výsledek až do konce,“ ohlédl se za dalším mačem slovenský forvard.

Obě vstřelené branky byly z prostoru brankoviště. Dělají takové zářezy o to větší radost? „Je úplně jedno, kdo dá gól a jakým způsobem padne. Důležitý je na konci výsledek. Tentokrát to pro nás dobře dopadlo a bereme tři body. Jsme za to strašně rádi a mě těší, že góly pomohly týmu. Konec jsme ubojovali týmově,“ pochvaloval si Gríger.

Bílí Tygři bodovali ve všech lednových zápasech. Co k tomu říct? „Do každého zápasu jdeme na sto procent s tím, že jej chceme vyhrát. Musím zaklepat, ale každé utkání v novém roce se nám povedlo. Každý bod se počítá. Je to super. Nechci to zakřiknout, ale musíme takto pokračovat a sbírat body v každém duelu,“ velí Gríger.

Liberecký útočník se před pár týdny vrátil po zranění. Co jej limitovalo? „Měl jsem problémy s tříslem. Bylo to zranění na delší období, ale naštěstí to mám už za sebou. Chci pomoct co nejvíce týmu a odvést v každém střetnutí sto procent. Jsem velmi rád, že můžu být zpět a znovu hrát,“ neskrýval Gríger radost po návratu.

Pomohla ke comebacku i skutečnost, že se hraje hodně zápasů za sebou? „Je toho dost. Naskočil jsem do rozjetého vlaku. Ze začátku to nebylo jednoduché, ale každým zápasem se to zlepšuje. Zase se do toho dostávám, ale je důležité, že bodujeme v zápasech,“ uzavřel Gríger.