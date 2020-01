Těžkou situaci nakonec parta trenérů Milana Plodka s Jiřím Vozákem zvládla famózním způsobem. Díky organizované hře a bojovnosti favorita překvapila a zvítězila v posledním kole Poháru DHL vysoko 5:1.

Bojovnost. Urputnost. Euforie. Zápas liberecké juniorky v Salcburku nabídl všechno, hlavní roli hrály emoce. Výběr do 20 let odjel k utkání proti známé rakouské hokejové akademii v značně poslepované sestavě.

TORZO SESTAVY

Trenéři měli kvůli nemocem a souběžně hraným utkáním extraligového áčka i farmy z Benátek nad Jizerou k dispozici jen šest útočníků, pět obránců a jednoho gólmana.

Nechápejte to špatně, nešlo o zápas, který by promíchal tabulku, nebo by se rozhodovalo o postupu do play off. Jak se ukázalo, juniorská soutěž „O Pohár DHL“ nemá v aktuálním ročníku žádné vyústění v podobě vyřazovací fáze.

První polovina sezony byla ukončena tabulkou, v níž Severočeši obsadili 11. příčku, program pokračuje nenavazujícím „Superpohárem DHL“ ve formátu turnaje. O to větší však může být pod Ještědem čirá radost z výborného výkonu.

„Před cestou jsme žádali svaz o výjimku, aby mohlo nastoupit víc mladších hráčů. Bohužel byla zamítnuta. Počítali jsme s tím, že nastoupíme v jedenácti s jedním brankářem. Soupeř byl o všem informován, žádný problém nenastal,“ začal trenér Milan Plodek.

PEČLIVÁ PŘÍPRAVA

„Do Salcburku jsme odjeli o den dřív, abychom se stihli pořádně připravit. Ráno jsme měli hodinový led a klukům jsme poprvé od doby, co trénuji juniorku, vysvětlili, jak se hraje pasivnější styl hokeje – odstoupená obrana,“ dodal.

Právě systém nasměroval tým za vítězstvím, energii si museli hráči rozložit. „Nahráli jsme si pár klipů z tréninku a po obědě jsme je s týmem probrali. Výhodou je, že když systém dodržujete, dá se při utkání ušetřit spousta sil. Když máme standardní počet hráčů, aktivně napadáme a snažíme se soupeře dostat pod tlak, což ale sil stojí hodně,“ pokračoval liberecký kouč.

GÓLOVÝ URAGÁN

Ani on sám nevěřil tomu, co se na ledové ploše odehrává: 20. minuta Tomáš Trunda – 1:0, 28. minuta Lukáš Nezbeda a Filip Jansa. Bum 3:0. O minutu později se trefil ještě Adam Charvát a krasojízdu zakončil svým druhým gólem v polovině třetí třetiny premiérový střelec duelu. Za domácí už jen korigoval z trestného střílení Maxmilian Hengelmüller.

„Všichni jsme se těšili. Říkali jsme si, že do zápasu musíme jít naplno, i když nás bude takto málo. Za naši hru jsme si zasloužili vyhrát,“ culil se dvougólový Trunda.

„Vážím si branek moc, ještě když jsem takto mohl pomoct týmu… V Red Bullu museli být asi překvapení. Všichni jsme byli unavení, ale hrozně rádi za výhru,“ pokračoval teprve 15letý útočník, který pravidelně sbírá starty za juniorku i dorost. V ELIOD Extralize dorostu si připsal ve 24 zápasech 38 bodů (15+23). Mezi nejstaršími mládežníky má po Salcburku tři trefy.

PYŠNÍ TRENÉŘI

„Od začátku zápasu jsme byli všichni tři: já, Jirka Vozák a vedoucí týmu Martin Jůza překvapeni, jak kluci hrají a hlavně, že dokázali se soupeřem držet tempo. A nejen to. My jsme dokonce Salcburk přehrávali, vytvořili jsme si spoustu šancí,“ popisoval Plodek. „Když ve druhé třetině napadaly do sítě soupeře tři rychlé branky, už jsme všichni věřili, že vyhrajeme. Jestli můžu mluvit za kolegy, byli jsme všichni na kluky pyšní a hrozně jsme si celé utkání užili,“ dodal.

VÝBORNÝ ČAJAN

Právě třígólová smršť během 97 vteřin Red Bull odrovnala. Bylo hotovo. „Myslím, že na chvilku přestali po našem druhém gólu hrát. No a nakonec jsme jim tam nasypali ještě dva další,“ řekl Trunda. Výborný výkon předvedl také gólman Pavel Čajan, který si připsal 35 zákroků a inkasoval až za rozhodnutého stavu.

Zápas naplno ukázal, jak může být sport krásný. I když Rakušané nastupovali k utkání se sedmnácti hráči, psychické síle liberecké party se nevyrovnali. Koneckonců výsledek mluví sám za sebe.

Mladé Tygry teď čeká Superpohár DHL a pokud budou pokračovat v podobných výkonech, mají se fanoušci tygřích nadějí na co těšit.

O Pohár DHL

EC Red Bull Salcburk – Bílí Tygři Liberec 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Branky a asistence: 52. Hengelmüller (TS) – 20. Trunda (Vomáčka, Hujer), 28. Nezbeda (Vomáčka, Had), 28. Jansa (Nezbeda, Rossmy), 29. Charvát (Rossmy, Jansa), 50. Trunda. Rozhodčí: Reisinger – Oberhuber, Seewald. Vyloučení: 6:2. Bez využití. Diváci: 35.



Liberec: Pavel Čajan – Daniel Ira, Jakub Šedivý, Miloslav Adamec, Adam Charvát, Petr Had – Benjamin Vomáčka, Filip Jansa, Jakub Hujer, Lukáš Nezbeda, Tomáš Trunda, Bennet Rossmy

Kryštof Rossmann