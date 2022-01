"Ty, babi, to je ale hloupost," řekl Modroušek. "Babička neříká hlouposti," bránila babičku Růžovinka. "No přece, kdyby byly polštářky plněny sněhovými vločkami, tak těm andílkům zmrznou hlavičky," řekl Modroušek zcela vážným hlasem. Tatínek Hnědouš, kterého maminka pověřila nákupem vánočního stromečku, se musel otočit, aby se nezačal smát, a tak raději vzal obě děti do mlcálesa.

"A tatínku, my ten stromeček ukradneme? " zeptal se Modroušek. "Nééééé, to se přece nesmíííí," zapištěla Růžovinka. "Kdepak, děti, my maminku překvapíme. Stromeček ani nekoupíme ani neukradneme, my ho prostě vyrobíme," řekl vážně tatínek Hnědouš. Růžovinka s Modrouškem si udělali nenápadně kolečko nad čelem, ale poslušně šli s tatínkem do mlcálesa.

Mlcáskové. Kapitola 5: Jak chtěl prapraděda Mlcasa k cirkusu

V lese pak tatínek pilkou odřezal asi dvacet krásných modřínových větviček a z jednoho uschlého stromečku odřezal všechny suché větvičky, takže mu zůstal krásný mohutný kmen.

Zatímco maminka Zelenka s babičkou Šedivinkou chystaly samé mlcáskové štědrovečerní dobroty a dědeček Šedivka šel ulovit kapříka k večeři, tatínek Hnědouš s malými mlcásky ve sklepě mlcáskového domečku vyráběli stromeček. Tedy - vyráběl ho spíš tatínek, protože Modroušek s Růžovinkou jen seděli a koukali.

Nejdřív tatínek upevnil suchý kmen do stojanu, pak vzal mlcačku a vymlcáskoval do kmenu díry a do nich pak přilepil větvičky. "Jé, to je krása, tatínku, ty jsi kouzelník," volaly obě děti. A když stromeček společně nazdobili, byl to ten nejkrásnější stromeček pod sluncem.

Máme splněno! Povedlo se nám potěšit děti

V celém domečku rozsvítili všechna světla, aby bylo vidět, že nemají žádnou bídu, maminka přinesla polívčičku a už nikdo nesměl vstát od štědrovečerního stolu. To proto, aby byli zdraví a za rok se zase všichni pospolu sešli u štědrovečerní večeře.

Když se najedli, všude zhasli, děda Šedivka zazvonil zvonečkem a šlo se ke stromečku. Jaké to však bylo divení, když zjistili, že jejich krásný vánoční stromeček má všechny větvičky otočeny místo krásně nahoru - dolů. A stejně to byl ten nejkrásnější vánoční stromeček.

Pohádkový příběh Mlcáskové nám do našeho speciálu Pište pohádky zaslala paní Žofie Zejdová. Hlavní hrdinové příběhů jsou Modroušek a Růžovinka Mlcáskové.



Mlcáskové jsou vlastně barevné tkaničky z bot, které si žijí ve svém mlcáskovém světě. „Kdysi jsme tento pohádkový svět vymysleli s mou dcerou a teď do něj chci pozvat nejen svého vnoučka Toníčka, ale i všechny ostatní děti,“ vysvětluje Žofie Zejdová.



V příštím díle se dozvíte, kde vlastně hořelo a co to slyšel dědeček Šedivka v lese. O mlsáccích si s dětmi na našem webu můžete číst zase zítra!

Autor: Žofie Zejdová