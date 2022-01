Mlcáskové. Kapitola 2: Modrouškovy sny

autor externí

Růžovinka měla svůj pokojíček mlcáskově růžový a spinkala sama ve své postýlce už od té doby, co si pamatovala. Modroušek měl taky svůj pokojíček, který byl mlcáskově modrý. Zajímavé bylo, že zatím co každý večer usínal ve své postýlce, tak každé ráno se probouzel v postýlce maminky Zelenky. Tatínek Hnědouš se mu každé ráno posmíval: „Modroušek je hrdina,každou noc chodí chránit maminku, aby se nebála." "Nezlob ho, je to ještě malý mlcásek," napomínala maminka tatínka a vždycky přitom pohladila Modrouška po hlavičce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Měsíc | Foto: se svolením Ivy Karasové-Třískové