Všichni hasiči si zaslouží poděkování, říká velitel ze Skalice Jiří Havner

/ROZHOVOR/ Byl jeden z hlavních strůjců Hasičské fontány Praha 2018. Do akce pořádané k oslavám 100 let republiky se zapojilo přes 200 sborů z celé země. Velitel dobrovolných hasičů ve Skalici u České Lípy Jiří Havner si za to odnesl řadu vyznamenání. „Ta pocta patří všem hasičům,“ říká.

Jiří Havner, dlouholetý velitel JSDH ve Skalici u České Lípy | Foto: Deník / Petr Pokorný