Přes prázdniny si v seriálu Hasiči okolo nás představujeme jednotlivé hasiče ze severu Čech. Tentokrát jsme připravili rozhovor s Michalem Prokopem, velitelem jednotky SDH Jablonec nad Nisou Paseky.

Michal Prokop. | Foto: Archiv

Jaká byla vaše cesta k hasičům?

Když jsem chodil na základní školu, tak jsem neměl moc na výběr. Buď pionýr, nebo mladý požárník. Rozhodl jsem se pro druhou variantu, chytlo mě to, a proto jsem u toho zůstal. U hasičů jsem od šesti let, přes děti a dorost jsem se dostal až do výjezdové jednotky.