„Možná to je tím, že mám dar strhnout lidi pro nějakou věc. Dostat do nich víru v sama sebe. Někteří ve sboru v těchto dnech říkají, že mají léta v sobě Kunderavirus a nikdo je nechce léčit,“ říká s nadsázkou Kundera.

Kdy jste se rozhodl se přidat k dobrovolným hasičům a co vás k tomu přimělo?

Velitelem SDH jsem oficiálně od 1. ledna 1982, ale již před tímto termínem jsem už aktivně ve sboru pracoval. Od 11 let jsem už byl členem družstva mladých hasičů. Takže se okolo hasičiny motám už přes 45 let. A co mě vedlo k členství? Prostě jsme byli parta stejně starých dětí, které byly zvědaví a chtěly něco dělat.

Co vám tato činnost přináší?

Mám radost, když se nám, ať už sboru, nebo jednotce něco povede. Jsme parta lidí, co nějakým způsobem má společné myšlení. Vidíme v práci smysl a potřebnost. Na začátku v tom byl možná i adrenalin. Dnes už to jsou zažité reflexe. Postavení jednotek dobrovolných hasičů se velice rychle mění. Dnes už nejsou „dobráci“ jen jakýmsi přívěškem profesionálních jednotek. Jsou jim postaveny na roveň. To sice nese více dotačních peněz na výstroj, výzbroj a techniku, ale také vyšší požadavky na znalosti, na schopnost samostatného myšlení, rozhodování a samozřejmě i velká zodpovědnost velitele. Samozřejmě to také přináší druhou stránku, a to hádání se na zastupitelstvu obce o peníze, různá školení, kurzy, zkoušky i spousta nervů při organizování akcí.

Jaké akce se sborem pořádáte?

Chceme, aby se u nás v Huti něco pořád dělo. Naší pořadatelsky velkou akcí je vždy na přelomu července a srpna Veterán show. Sami vlastníme historické hasičské vozidlo, je to Praga RN CAS 16. Všichni máme rádi auta a vše okolo nich, takže se letos, konkrétně 25. července, sjede cca stovka různých exemplářů, které brázdili silnice v minulém století. S místním spolkem Sokol Huť spolupracujeme na pořádání krosu Huť Bratříkov Huť, který má už padesátiletou tradici. Se spolkem Huť pro život zase zajišťujeme občerstvení na Kittelově pouti na Krásné a naše špízy připravované na speciálním grilu jdou hodně na odbyt. Právě tato spolupráce s tímto spolkem má cíl získat peníze na opravu naší kaple Sv. Vojtěcha v Huti na návsi.