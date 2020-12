Ingredience: 140g hladká mouka (když část nahradíte mandlovou moukou, bude to bezva), 40g másla, 40g 70% čokolády, 90g cukr krupice, 2 vejce, 1 lžička vanilkového extraktu (lze vynechat), 2 lžíce rozpuštěného medu, 15g kakaa.

Postup: V misce vyšleháme vejce s cukrem do světlé pěny. Přidáme rozpuštěné máslo (ne horké), vanilku, med, zašleháme, přidáme i mouku smíchanou s kakaem (ideálně prosejeme), zašleháme a nakonec vmícháme nasekanou čokoládu na malé kousky. Necháme chvíli odstát a mezi tím si zapneme troubu na 175 °C a připravíme si formičky. Buď klasické mušle na medvědí tlapky, které dobře vymažeme máslem nebo speciální silikonové formičky přímo na madlenky.

Těsto dáváme do formiček buď lžicí nebo cukrářským pytlíkem, kterému víc ustřihneme špičku, ať se dobře rychle plní. Formičky plníme jen asi do dvou třetin, nafouknou se. Pečeme přibližně 10 minut, podle trouby – zda jsou hotové, zkusíme špejlí. Když je bez špejle bez drobků, chtějí madlenky ven z trouby. Necháme je vychladnout. Nejlepší jsou úplně čerstvé.Hotové madlenky můžete částečně namočit do čokolády a posypat je nasekanými pistáciemi.

O Markétě



Markéta Chovancová je nadšenou tvůrkyní fantastických moučníků i slaných pokrmů. Je autorkou blogu Markéta v troubě. O své umění se s Vámi pravidelně podělí v našem seriálu. „Vaření a pečení je pro mě největší koníček a baví mě dělat dny lahodnější a krásnější. Nejvíce mě hřeje u srdce, když mi ostatní posílají fotky povedených pochoutek, které vytvořili právě na základě zveřejněných receptů. Tak se nechte inspirovat také a třeba si obohatíte svůj repertoár jídel, která si vaříte doma,“ říká Markéta s úsměvem.



Markétiny recepty můžete sledovat také na Instagramu a Facebooku.