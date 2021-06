Budeme potřebovat:

6 vajec

2 lžíce kakaa

5 lžic cukru moučka

1 malá lžička kypřicího prášku

špetka soli

Na náplň:

1 tvaroh ve vaničce (250 g, nejlépe tučný)

1 smetana ke šlehání (200 g, 31 %)

1 lžíce cukr moučka

jahody (nebo jiné měkké ovoce)

Postup:

Troubu si zapněte na 190° C a nachystejte si plech s vyšším okrajem, vyložte pečicím papírem, který potřete studeným máslem. Bílky začněte šlehat se špetkou soli. Jakmile se napění, přišlehejte postupně 5 vrchovatých lžic cukru moučka (vyjde to na 100 g) a šlehejte až do hustého bílého sněhu. Poté stále šlehejte na střední otáčky a postupně zašlehejte do sněhu žloutky - po jednom. Vznikne krásná hmota jako obláček.

Do mísy prosejte dvě vrchovaté lžíce kakaa smíchané s lžičkou kypřicího prášku a jemně promíchejte stěrkou, aby se vše spojilo do jednolitého těsta. Vylijte na plech s pečicím papírem potřeným máslem a pečte na 190 °C, horní – spodní ohřev cca 12 minut. Poté vyjměte plech z trouby, objeďte okraje nožem, sundejte upečené těsto i s pečicím papírem na linku a i s papírem srolujte. Můžete přikrýt i utěrkou a nechte vychladnout. Poté si vyšlehejte smetanu ke šlehání, jakmile začne dělat špičky, přidejte tvaroh a lžíci cukru moučka a ještě krátce prošlehněte.

Vychladlou roladu rozrolujte, potřete náplní do 3/4 plochy, případně přidejte ovoce a opět zarolujte. Nechte vychladit v lednici alespoň pár hodin nebo přes noc. Můžete ji ozdobit i shora nebo polít čokoládou nebo zbytkem krému a ovocem.

