Bramborová kaše bez šťouchadla: Dokonalý videonávod, jak ji dělaly naše babičky

/VIDEO/ Věděli jste, že bramborovou kaši můžete vykouzlit během pár okamžiků, i když právě nemáte ruční mixér nebo šťouchadlo? Jde to. Naše babičky to tak dělaly, i když jste to možná tehdy vůbec nepostřehli. Takto připravená kaše je jemná, bez hrudek, rozplývá se na jazyku. Je prostě dokonalá. Stejně jako videonávod od časopisu Glanc, který vám pomůže k perfektnímu výsledku.

Recept na bramborovou kaši | Video: iReceptář.cz