Plný, doslova narvaný stadion fanoušků obou týmů. Osmifinále mistrovství Evropy, ve kterém Češi nečekaně poráží favorizované Holandsko 2:0. Parádní atmosféra, parádní zážitek. Situace, která byla ještě nedávno kvůli defacto nereálná.

Čeští fanoušci mohutně podporovali v Budapešti své miláčky. Mezi nimi nechyběli ani dva futsalisté, kteří hrají nejvyšší soutěže v České Lípě. Do Maďarska se dostali Miroslav Rott a Petr Zapletal. „Jít po dlouhé době na fotbal, kde bude hromada fanoušků. To byla asi ta hlavní věc, na kterou jsme se těšili,“ zdůraznil Petr Zapletal.

Petře, kde vznikl nápad vyrazit na osmifinálový zápas?

Bylo to spontánní rozhodnutí, jsme za něj všichni nesmírně rádi. Byla by škoda, kdybychom si to nechali ujít. Lístky jsme sehnali oficiální cestou přes stránky UEFA. Cena? Za jeden lístek to bylo něco pod pět tisíc.

Kolik vás dohromady jelo?

Já, Míra Rott, kamarád a jeho táta.

Na fotce vás je ale pět, ne?

To sice jo, ale ten vlevo se s námi jenom chtěl vyfotit. Ani nevím, kdo to byl. (smích).

Jaká byla cesta do hlavní města Maďarska?

Cesta byla nakonec skutečně celkem náročná. Vyráželi jsme přímo ze svatby spoluhráče Tomáše Fichtnera. Brzký budíček byl trochu těžší. Zpáteční cesta nám už samozřejmě utíkala lépe. Slavili jsme a probírali vítězný zápas.

Atmosféra musela být úžasná. Přitom nedávno si nikdo nedokázal představit plný stadion na fotbalovém utkání.

Tohle byla věc, na kterou jsme se všichni těšili ze všeho nejvíc. Jít po dlouhé době na fotbal tam, kam můžou diváci. V poslední době něco nepředstavitelného. Jsme všichni rádi, že jsme mohli být u toho. Bylo znát, že všem fanouškům fotbal chyběl. Atmosféra byla dokonalá.

Pro české fanoušky se navíc zrodil dokonalý výsledek.

Zápas se nám samozřejmě moc líbil. Nizozemci mají obrovskou ofenzivní sílu. My jsme naštěstí přežili pár nebezpečných situací a opřeli se o týmový výkon. Jsme rádi, že jsme mohli díky českému výkonu zažít na stadionu neskutečnou euforii.

Přihodilo se vám cestou něco zajímavého?

Perličku samozřejmě máme. Lístky byly formou aplikace v mobilním telefonu. Když před zápasem jednomu z naší posádky úplně nevyšel taneček, tak mobil vypadl z kapsy a nastala chvilka paniky. Naštěstí se podařilo dostat lístek do jiného mobilu a na stadion jsme nakonec všichni dorazili.

Jaká pravidla jste museli před vstupem na stadion splnit?

Pravidla pro vstup byla celkem jednoduchá. Stačilo mít 72 hodin starý PCR test. Na základě testu nám byl vydán náramek, který značil bezinfekčnost a cesta na zápas tak byla volná.

Chcete říct něco na závěr?

Chtěl bych pochválit chování holandských fanoušků, kteří nám po zápase gratulovali a popřáli štěstí do dalších zápasů.