V I. B třídě jsme zaznamenali velkou aktivitu v Žibřidicích, kam má namířeno hned několik kvalitních fotbalistů: Kaiser z Ruprechtic, Lukáš Broschinský z Nového Boru, Kouba a Kopecký z Doks.

„Ano, máme o tyto hráče zájem a pokud přijdou, chceme se pokusit vykopat soutěž,“ přiznal šéf Žibřidic Antonín Toločko s tím, že trénovat jeho klub by měl muzikant Jakub Děkan. Jisté je, že z jabloneckého Mšena (krajský přebor) odchází tahoun Adam Pelta a s ním celá řada borců, kteří před několika sezonami s ním přišli. Všichni nabrali směr Pěnčín u Jablonce (I. A třída), který má tím pádem ambice hrát krajský přebor.

A právě Mšeno zřejmě dobrovolně opustí tuto soutěž o třídu níž. „Co se mně neoficiálně doneslo, tři týmy zvažují další působení v krajském přeboru,“ potvrdil manažer LKFS Jan König, který má v rukávu zájem několika předních družstev z I. A třídy o vyšší soutěž (mj. Velké Hamry B, Lomnice). „Nebude problém přebor doplnit, kdyby se z něj někdo odhlásil,“ podotkl.

Liberecká Stráž nad Nisou prochází hráčským zeštíhlením a vedení již nechce přihlásit rezervu do okresního přeboru. „Dva roky to je stejné. Na dva týmy nás bylo málo, proto budeme hrát jen I. B třídu. Zatím nevím, že by někdo chtěl odejít, pro mužstvo sháním trenéra,“ podotkl předseda Jaroslav Řízek. Na veřejnost prosákla informace, že by strážské béčko mělo přejít do Machnína a tam hrát jako nově utvořená rezerva.

„Nějaká jednání s hráči Stráže sice byla, ale nakonec jsme se nedohodli. U nás béčko určitě nebude,“ řekl předseda Machnína Nikos Romanopulos. Pokud tedy béčko Stráže v okrese skončí, bude se soutěž doplňovat mužstvem ze III. třídy, a to podle podzimní tabulky (zřejmě někdo z trojice Český Dub, Hejnice B a Jokers).

Losování krajských a okresních soutěží bude po losování v Česku, ale je jasné, že se začne hrát o body brzy – 7. srpna. Zatím OFS Liberec připravil turnaje pro dospělé a dorost, které se odehrají od konce května po celý červen.

Dospělí mají 12 mužstev, kde se utkají po čtyřech ve třech skupinách. Skupina A: Rozstání, Zdislava, Osečná, Hodkovice, skupina B: Mníšek B, Bílý Kostel, Višňová, VTJ Rapid, skupina C: Vesec, Machnín, Chotyně, Mníšek A. Turnaj dorostu Sportima Cup bude hrát od 29. května každý víkend do 26. června Hrádek, Ruprechtice, Mšeno, Višňová, Doubí, Vratislavice, Vesec/Krásná Studánka, Rapid Liberec.