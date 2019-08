Slovan hrál aktivní fotbal, přičemž si vypracoval několik vyložených šancí. Dvakrát běžela sama na hostující gólmanku Kopčová, ale ani jeden únik neproměnila. Dukla se prezentovala nakopávanými balony. Do vedení se dostaly domácí hráčky po vlastním gólu Liškové.

Devět minut před koncem ale Pražanky vyrovnaly zásluhou Houbové. Po rozehraném přímém kopu v podání libereckých fotbalistek se hostitelky nestihly včas vrátit, Dukla šla do přečíslení, z něhož srovnala. Slovan měl v závěru utkání tlak, ale kýžený rozhodující gól už vstřelit nedokázal.

„První mistrovské utkání nám výsledkově nevyšlo úplně podle představ. My jsme do posledních okamžiků čekali, koho budeme moct použít do zápasu. Ale děvčata se s tím vypořádala důstojně a herně to bylo dobré. Jenom škoda, že jsme mohli v prvním poločase rozhodnout dříve. Holky podaly dobrý výkon,“ zhodnotil duel trenér Slovanu Josef Lexa.

V dalším kole jedou hráčky Slovanu do Plzně, která na úvod schytala debakl 8:0 na Slavii.

1. liga žen – 1. kolo

FC Slovan Liberec – FK Dukla Praha 1:1 (0:0)

Branky: 66. Lišková (vlastní) – 81. Houbová. Rozhodčí: Zadinová – Chlastáková, Kortanová. ŽK: 1:1. Diváci: 65.

FC Slovan Liberec: Zuchová - Mastníková, Moťovská, Němečková, Košíková – Chapská (74.Kovaĺová), Šušolová, Čiperová, Černá – Kopčová (78. Vančurová), Hilbertová. Trenér: Lexa.