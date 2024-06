„Důvodem pro zkrácení volného přestupového okna změnu je, že kluby budou před losovacími aktivy vědět, s kolika hráči mohou počítat. Asociace tím získá čas navíc, ve kterém vyřeší palčivý problém, kterým je pomalé vyplácení částek za odstupné. Nově dojde k rozdělení částky na dvě splátky - první již na začátku července,“ informoval web FAČR.

Kdo využil volného okna k přestupu?



Luboš Pumrle z TJ FC Pěnčín do Spartak Rychnov

Tomáš Osmančík z TJ Skalice u České Lípy do MSK Benešov nad Ploučnicí

Matyáš Podzimek z FK Železný Brod do SK Jívan Bělá

Lukáš Cýrus z TJ Jiskra Višňová do FC Krásný Les

Miroslav Louda z TJ Jiskra Višňová do FC Krásný Les

Darek Sirůček z TJ Jiskra Višňová do FK Hejnice

Michal Matějíček z TJ Sokol Pěnčín do SK Malá Skála

Jiří Haunold z TJ Sokol Doubí do FK Krásná Studánka

Petr Stromecký z SK Žibřidice do SK Šluknov

Martin Větrovský z TJ Jiskra Mimoň do FK Stráž pod Ralskem

Ondřej Hapiak z FK Přepeře do SK Malá Skála

Petr Martínek z FK Přepeře do TJ Sokol Doubí

Michal Souček z TJ Tatran Jablonné v Podještědí do FK Brniště

Marek Burian z FC Kamenice do TJ Lokomotiva Ćeská Lípa

Pavel Strnad z FC Kamenice do FK Brniště

Patrik Olbrich z SK Osečná do TJ Tatran Jablonné v Podještědí

Lukáš Firman z FK Nová Ves do FK Rynoltice

Ondřej Černý z AFK Nové Město pod Smrkem do FC Krásný Les

Roman Lakomý z AFK Nové Město pod Smrkem do TJ Jiskra Višňová

Miroslav Máslík z TJ Slavoj Dubá do TJ Zákupy

Josef Havlík z TJ Zákupy do FK Brniště

Jiří Muller z TJ Zákupy do FC Kamenice

Jakub Vinš z TJ Zákupy do FK Brniště

Miroslav Sellner z FK Rumburk do Sparta Sosnová

Aleksandar Dimitrov Vlahov - Tretyakov z FK Hejnice do Slovan Frýdlant

Miroslav Haluza z FK Jindřichovice do Sokol Janov