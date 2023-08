Uprostřed týdne se na stadionu U Nisy konala předsezonní tisková konference ženského týmu libereckého Slovanu. Přítomní novináři se mohli tázat vedoucího ženského úseku Jiřího Lišky a jedné z hráček Liberce Michaely Harvilové. Představeny byly také nové dresy, které budou obsahovat příjmení hráček, což dříve nebylo zvykem.

Michaela Harvilová a Jiří Liška na předsezonní tiskové konferenci. | Foto: FC Slovan Liberec/Jaroslav Appeltauer

„Tým bude letos složený trochu jinak. Máme mladší a méně zkušený tým, ale na druhou stranu tu máme patnáct reprezentantek, ať už v mládeži nebo v A-týmu Česka či Slovenska. Liga bude hodně vyrovnaná. Aktuálně se snažíme ještě na jednom postu usilovně posílit, ale uvidíme, zda se nám to nakonec podaří. Zatím si to všechno sedá, ale z týmu mám dobrý pocit a myslím, že to bude dobře fungovat,“ věří Jiří Liška.

Michaela Harvilová zase prozradila, jak moc se těší na první domácí zápas proti pražské Spartě. „Je to něco jiného hrát na hlavním stadionu. Budou tam domácí diváci a doufám, že nám pomohou. Přestože se Spartě minulou sezonu nedařilo, stále je to Sparta. Do zápasu jdeme naplno a ukážeme, co v nás je,“ řekla odhodlaně.

Domácí utkání proti Spartě Praha má naplánovaný výkop v neděli od 17:30. Přijďte hráčky podpořit na stadion U Nisy!

Videozáznam z tiskové konference:



Zdroj: Youtube