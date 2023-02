Vzhledem k obrovské kvalitě soupeře liberečtí mládežníci odehráli utkání vždy s o rok mladším ročníkem, což je standardní postup a na velikosti úspěchu to nic nemění.

Skvěle rozehraný zápas měl i výběr U16. „Odehráli jsme utkání dvou rozdílných poločasů. První jsme byli mnohem nebezpečnější my a druhý převzal taktovku Bayern. Před zápasem bychom řekli, že 4:4 je krásný výsledek, ale po poločasovém vedení 0:4 jsme samozřejmě zklamaní, že jsme skvěle rozehrané utkání nedotáhli do vítězného konce. Přesto je to pro kluky obrovský zážitek a ukázali, že fotbal hrát umí,“ hodnotil pro oficiální webové stránky libereckého klubu trenér Ondřej Picek, v jehož týmu se prosadili Čistecký, Žitňan, Svárovský, Wolkiewicz.