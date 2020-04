Narodil se 29. září 1933. Vicemistr světa z roku 1962 a člen Klubu ligových kanonýrů se 117 brankami.

Josef Kadraba začínal s fotbalem v Rakovníku, kde nastupoval společně s legendárním Oldřichem Nejedlým. Z Rakovníku pak přestoupil do Liberce, který byl tehdy rozdělený na Slavoj a Jiskru. Josef přestoupil do Slavoje, kde také v roce 1953 nastupoval k ligovým zápasům a pochopitelně i k tomu historicky prvnímu libereckému na Slovanu Bratislava. V Liberci byl jedním z nejvýraznějších a nejlepších hráčů a fotbalově se zlepšil.

A sestava Liberce, který hrál doma na škváře stadionu U Letky na pět útočníků: Vít (Sopr) – Havránek, Slabihoudek, Musil – Šíma, Blažejovský – Kvapil, Kadraba, Přáda, Homola, Slaba (Zach, Vodička).

Pamětníci zaregistrovali bývalého reprezentačního trenéra Františka Havránka, olympijského vítěze z Moskvy a spoluhráče Kadraby v útoku – Láďu Přádu. „Kadraba měl dobrou hru hlavou, dobrý nákop a Přáda mu šance připravoval. Vše v jejich podání bylo pohledné a fotbalové. Také proto chodila na takový fotbal spousta lidí,“ svorně přikyvují dnes již více než osmdesátiletí vrstevníci.

Kadraba nedohrál celou sezonu, protože jeho další kroky mířily na vojnu, kde dva roky působil v týmu Tankista Praha, za nějž vstřelil 11 branek. Vojenský dres pak vyměnil za sparťanský.

Do Liberce se vrátil ještě jednou. Bylo to v roce 1957 na hostování a liberečtí funkcionáři si mnuli ruce, protože to byl velký úlovek. „Jenže to bylo na krátkodobé hostování. Nastoupili jsme spolu v přátelském zápase, já v záloze a on, skvělý hlavičkář, ve středu útoku. Škoda, že nedošlo k dohodě,“ vzpomíná Jaromír Pasecký.

Ze Sparty se brzy stěhoval do Kladna, kde vydržel sedm let, i když první dvě sezony to byla jen druhá liga. Ale z SONP Kladno se dostal až na MS do Chile…

V roce 1965 jako již dvaatřicetiletý hráč přestoupil do pražské Slavie. Za ni v letech 1965 – 1967 nastoupil ve 114 utkáních a vsítil v nich celkem 46 branek.

Přišel tehdy do druholigového mužstva, které svými góly dotlačil do první ligy. Kadraba je v historické tabulce Klubu ligových kanonýrů. Josef Kadraba býval skvělým fotbalovým útočníkem, držitelem stříbrné medaile z památného světového šampionátu v Chile roku 1962, spoluhráčem Masopusta a dalších es československého fotbalu.

V reprezentaci sehrál 17 zápasů, v nichž vstřelil 9 branek. Hrál za Rakovník, Liberec, vojenský klub Tankista, Kladno, Spartu a Slavii. Právě při návratu ze zájezdu se Slavií do Izraele zůstal v roce 1967 ve Vídni. Domů se už nikdy natrvalo nevrátil.

Má započítáno celkem 117 branek. Za Kladno 55, Slavii Praha 25, Spartu Praha 23, Tankistu Praha 11, Slavoj Liberec 3. „Na Slavii se chodilo na pohledný fotbal a doslova lahůdkou byly branky dosažené po únicích Františka Veselého a nádherných hlavičkách Kadraby. Disponoval vším, co i dnešní moderní útočník potřebuje – pohotovost, chytrost, šikovnost nohou i hlavy, prostě fenomén své doby…,“ vzpomíná fanoušek sešívaných.

I když byl ve Slavii necelé tři roky, zapsal se neodmyslitelně do paměti fanoušků. Inteligentní člověk, který se dokázal prosadit nejen na hřišti, ale i v zaměstnání, a když mu byla v roce 1967 legálně nabídnuta pracovní pozice ve Vídni, nezaváhal a po zájezdu Slavie do Izraele zde zůstal. Po roce Československo začal na dlouhých 23 let okupovat Sovětský svaz a Kadraba tak návrat domů po pětiletém působení odmítl. Čechem však zůstal.

Po skončení aktivní kariéry se angažoval v klubu vídeňských Čechů, Slovanu Vídeň. Poslední zápas odehrál v Rakousku, když mu bylo 46 let a pak čtyři sezony působil jako trenér Slovanu Vídeň. „Když jsem slavil padesátku, tak jsem se s fotbalem rozloučil a chodím od té doby jen každý pátek mezi staré rakouské hráče. Je hezké, jak se to zde dodržuje, vždy má někdo narozeniny, a tak se slaví při harmonice a sklence dobrého vínečka.

A třikrát týdně si chodím zahrát se starými hráči tenisovou čtyřhru. Jinak s manželkou mluvíme stále česky a posloucháme české zprávy a televize nám zde též jde, takže jsme dobře informováni,“ svěřil se před lety ještě z Vídně.

Pro české fotbalisty ve Vídni býval dlouholetým patronem. Místní prostředí zná dokonale. Začalo to už v roce 1981, kdy do Rapidu přestoupil Antonín Panenka. „Pomáhal jsem mu se vším,“ říká Kadraba. Stejně tak exlibereckému gólmanovi Ladislavu Maierovi, jehož dceři zařizoval školu, pak i synovi Martina Haška, který hrál v Austrii. A také Radku Bejblovi.

Josef Kadraba zemřel loni 5. srpna ve věku 85 let.