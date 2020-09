Po dvouhodinovém letu dorazili do Bukurešti. Pak je ještě čekala stejně dlouhá štreka autobusem do Giurgiu, dějiště čtvrtečního zápasu s FCSB. Fotbalisté Liberce se po strastiplném cestování dotrmáceli do Rumunska, ani po příjezdu však neměli jistotu, zda se utkání 3. předkola Evropské ligy odehraje ve stanoveném termínu (čtvrtek 19.30). Rumunský tým měl ve středu 17 nakažených koronavirem, z toho devět hráčů a klub požádal UEFA o odložení na sobotu.

Trenér Slovanu Pavel Hoftych se raduje se svým realizačním týmem po vstřelené brance. | Foto: Jaroslav Appeltauer

„Pro hráče je to složité i na psychiku. Člověk ale zkrátka musí být připravený na všechno, neděláme z toho vědu, protože pak je to ještě horší,“ bral situaci s nadhledem trenér Slovanu Pavel Hoftych. „Dostáváme informace, které sice pokaždé něco mění, ale jsme zvyklí už z dob trénování juniorky. Tam se vše kvůli školám a absencím mění ze dne na den, stačilo tedy vlastně jen model přenést do Evropské ligy,“ vykládal. „Cestování je na tom asi to nejhorší.“