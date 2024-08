I.A třída: Jablonné - Arsenal Česká Lípa B (sobota 24. srpna, 14:00)

V minulé sezoně spolu tyto celky bojovaly o soutěž níže, konkrétně v západní B třídě. Tu suverénně ovládla právě rezerva Arsenalu, když si za celý ročník vypracovala devatenáctibodový rozdíl právě před Jablonným. Hned ve druhém kole se staří známí opět potkají a do vzájemného souboje půjdou v opačném rozpoložení. Zatímco Jablonné padlo ve Mšeně 1:4, Česká Lípa doma zdolala Rychnov 5:0.

I.A třída: VTJ Rapid Liberec - Sokol Ruprechtice (sobota 24. srpna, 16:00)

Po roční odmlce dojde opět na souboj libereckých celků. V předloňské sezoně vyhrály Ruprechtice západní B třídu právě před Rapidem o jediný bod. Paradoxem bylo, že postoupily do I.A třídy, zatímco vojáci přijali nabídku postupu o dvě soutěže rovnou do krajského přeboru. V něm se jim ale nedařilo, a tak se po roční zkušené ocitli o soutěž níže. Oba týmy půjdou do zápasu bez bodu. Ruprechtice doma nestačily na Jilemnici (2:6), Rapid padl v Mimoni (2:4).

I.B třída západ: Mníšek - Hodkovice n. M. (sobota 24. srpna, 17:00)

Mníšek využil odmítnutého postupu rezervy Višňové z okresního přeboru a ze třetího místa proklouzl do krajské soutěže. Velké ambice si ale v klubu nedávají. „Naším jednoznačným cílem je záchrana. Zkusíme si krajskou soutěž a uvidíme. Velká část kluků si řekla, že to chtějí zkusit. Když to nevyjde, svět se nezboří a vrátíme se do okresního přeboru,“ prohlásil kouč Petr Proche. Teď se jeho celek představí poprvé doma, kdy přivítá Hodkovice. Ty doma v prvním kole porazily Cvikov 5:0, zatímco Mníšek padl v Osečné 1:3.

I.B třída západ: JOKERS - Dynamo Lindava (neděle 25. srpna, 14:00)

Dalším nováčkem v krajské soutěži jsou žolíci, kteří hrají svá domácí utkání na hřišti v Raspenavě. Právě zde se poprvé představí před vlastními fanoušky v I.B třídě západ. Hostit budou Lindavu. Ta v prvním kole remizovala doma s Lokomotivou Česká Lípa 1:1, zatímco JOKERS prohráli v Kamenici 0:1. Teď budou mít možnost vstřelit historicky první gól a získat první body v krajské soutěži doma.

Nevybrali jste si? Níže najdete přehled všech zápasů hraných následující víkend:

Chance Liga:

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec (sobota 24. srpna, 14:30)

FC Baník Ostrava - FC Slovan Liberec (neděle 25. srpna, 14:30)

3. liga - ČFL, skupina B:

Jablonec B - Sokol Živanice (sobota 24. srpna, 10:15)

Arsenal Česká Lípa - Baník Most-Souš (sobota 24. srpna, 17:00)

Slovan Liberec B - Sparta Kolín (neděle 25. sprna, 10:15)

4. liga - divize, skupina C:

Velké Hamry - Slavia Hradec Králové (sobota 24. srpna, 10:30)

Přepeře - Hrádek nad Nisou (sobota 24. srpna, 10:30)

Turnov - Kosmonosy (neděle 25. sprna, 17:00)

5. liga - krajský přebor:

Sedmihorky - Vilémov (sobota 24. srpna, 17:00)

Lomnice n. Pop. - TJ FC Pěnčín (sobota 24. srpna, 17:00)

Železný Brod - Višňová (sobota 24. srpna, 17:00)

Nový Bor - Košťálov (sobota 24. srpna, 17:00)

Stráž pod Ralskem - Chrastava (sobota 24. srpna, 17:00)

Šluknov - Velké Hamry B (sobota 24. srpna, 17:00)

Jívan Bělá - Frýdlant (sobota 24. srpna, 17:00)

Skalice u ČL - Sokol Pěnčín (neděle 25. sprna, 10:30)

6. liga - I.A třída:

Semily - Doubí (sobota 24. srpna, 14:00)

Jablonné v Podj. - Arsenal Česká Lípa B (sobota 24. srpna, 14:00)

Vesec - Bílý Kostel n. N. (sobota 24. srpna, 14:00)

VTJ Rapid Liberec - Ruprechtice (sobota 24. srpna, 16:00)

Rychnov - Rozstání (sobota 24. srpna, 17:00)

Jilemnice - Mšeno/Jablonec (sobota 24. srpna, 17:00)

Studenec - Mimoň (neděle 25. sprna, 17:00)

7. liga - I.B třída západ:

Cvikov - Kamenice (sobota 24. srpna, 17:00)

Mníšek - Hodkovice n. M. (sobota 24. srpna, 17:00)

Doksy - Osečná (sobota 24. srpna, 17:00)

JOKERS - Lindava (neděle 25. sprna, 14:00)

Hrádek n. N. B - Krásná Studánka (neděle 25. sprna, 15:00)

Lokomotiva Česká Lípa - Staré Splavy (neděle 25. sprna, 17:00)

8. liga - okresní přebor:

Frýdlant B - Doubí B (sobota 24. srpna, 10:30)

Rynoltice - Bulovka (sobota 24. srpna, 10:30)

Stráž nad Nisou - Hejnice (sobota 24. srpna, 17:00)

Nové Město p. S. - Krásný Les (sobota 24. srpna, 17:00)

Bílý Kostel B - Vratislavice n. N. (neděle 25. sprna, 16:30)

Višňová B - Machnín (neděle 25. sprna, 17:00)

Vesec B - Rozstání B (neděle 25. sprna, 17:00)

9. liga - III. třída SEVER:

Frýdlant C - Horní Řasnice (pátek 23. srpna, 18:00)

Dětřichov - Raspenava (sobota 24. srpna, 16:30)

Dolní Řasnice - Višňová C (sobota 24. srpna, 16:30)

Habartice - Víska (neděle 25. sprna, 15:00)

9. liga - III. třída JIH:

Zdislava - Hodkovice n. M. B (sobota 24. srpna, 10:00)

Václavice - Chotyně (sobota 24. srpna, 15:00)

Vratislavice n. N. B - Mníšek B (sobota 24. srpna, 17:00)

Hlavice - Krásná Studánka B (neděle 25. sprna, 16:00)