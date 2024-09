5. liga - Krajský přebor:

SK Jívan Bělá - TJ Sokol Pěnčín (sobota 7. září, 17:00)

V pátém kole krajského přeboru je nejzajímavějším zápasem souboj nováčků. Ještě v minulé sezoně totiž oba tyto celky působily v I.A třídě, kterou hostující Pěnčín ovládl o jedenáct bodů právě před Bělou. Následně spolu postoupili do krajského přeboru, kde si nevedou vůbec špatně. Bělá je po čtyřech utkáních se šesti body za dvě výhry a dvě remízy sedmá. Pěnčín si vede ještě lépe a se sedmi body je druhý za suverénem soutěže, jabloneckým Pěnčínem. Oba soupeře tak dělí pouhý bod a o náboj zápasu je postaráno.

6. liga - I.A třída:

TJ Tatran Jablonné v Podještědí - SK Semily (sobota 7. září, 14:00)

O soutěž níže možná tento zápas na první pohled nezaujme, ale pro oba celky se jedná o důležitý souboj. Jak nováček z Jablonného, tak hostující Semily totiž zatím ve třech utkáních získaly jediný bod. Zajímavostí je, že ho oba týmy získaly na půdě silného Rozstání. Domácí pak prohráli ve Mšeně (1:4) a před vlastními fanoušky s rezervou českolipského Arsenalu (3:9). Semily doma podlehly Doubí (1:3) a Rychnovu (0:5). Kdo vyhraje toto utkání, může na chvíli dýchat klidněji.

7. liga - I.B třída:

FK Nová Ves - SK Osečná (sobota 7. září, 13:30)

V nejnižší krajské soutěži jsme vybrali utkání ambiciózní Nové Vsi s Osečnou, která vstoupila výborně do nového ročníku a má ve svých řadách zatím nejlepšího střelce soutěže. Josef Tomáš totiž vstřelil ve třech zápasech hned osm(!) z celkových jedenácti branek týmu a hlavně díky němu je Osešná druhá. Nová Ves vstoupila do sezony výhrou 6:3 ve Starých Splavech, kde zapsali hattricky Marx s Koubou. Následně měla volný los a poté hrála v Krásné Studánce, kde prohrála 1:3. To nic nemění na tom, že se ve Vsi chtějí prát o ty nejvyšší příčky. Doma mohou svá prohlášení potvrdit.