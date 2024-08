Divize: Hrádek nad Nisou - FK Benešov (sobota 17. srpna, 10:30)

Hrádecký Slovan čeká po historickém postupu do 4. nejvyšší soutěže, tedy divize, první domácí zápas. V prvním kole sice padl na půdě Turnova 0:2, ale předseda Ondřej Holeček byl s výkonem poměrně spokojen. „Soupeř vyhrál zaslouženě, na gólové situace vyhrál dle mého názoru 4:2. Pro nás to byl dobrý zápas. Opět jsme se přesvědčili, že se s týmy z divize dá hrát. Bude to ale mnohem složitější. Své šance musíme proměňovat a naopak nedělat tolik chyb,“ řekl po prvním zápase v divizi.

O víkendu je čeká silný celek Benešova, za který hrají například bývalí ligoví hráči Tomáš Pilík, Pavel Čmovš či Martin Nešpor. Tento zápas určitě nabídne skvělý fotbal a u toho byste neměli chybět.

I.A třída: Doubí – Vesec (sobota 17. srpna, 14:00)Pokud si chcete užít fotbalovou sobotu, můžete po utkání v Hrádku přejet do Liberce, kde je hned v prvním kole na programu derby odvěkých rivalů. Souboj sousedního Doubí s Vescem vždy přináší mnoho emocí a skvělou diváckou kulisu. Oba celky v letní přípravě poměrně oslabily, a tak je velká neznámá, s jakým stylem hry vyrukují. Navíc od 17:00 bude následovat derby B-týmů.

I.B třída západ: Kamenice - JOKERS (neděle 18. srpna, 15:00)Loni třetí celek soutěže s ambiciózním nováčkem. To přinese nedělní souboj domácí Kamenice s JOKERS. Hosté postoupili z okresního přeboru ze druhého místa, když první rezerva Višňové opět postup odmítla. Hned na úvod je ale nečeká vůbec nic jednoduchého.

„Když to půjde, nechceme dělat ostudu. Samozřejmě se může stát, že budeme prohrávat. K vyšší soutěži mám respekt. Nemáme co ztratit. Jdeme to zkusit a když se nebude dařit, spadnout můžeme vždycky,“ snímá takticky tlak ze svých svěřenců Vladislav Pospíšil, majitel a zároveň trenér týmu.

Nevybrali jste si? Níže najdete přehled všech zápasů hraných následující víkend:

Chance liga:

Jablonec - Sparta Praha (sobota, 20.00), Liberec - Pardubice (neděle, 17.00)

3. Česká fotbalová liga, skupina B:

Ústí nad Labem - Česká Lípa (pátek, 18.00), Živanice - Liberec B (sobota, 17.00), Chlumec n. C. - Jablonec B (neděle, 10.15)

4. Česká fotbalová liga, skupina C:

Hrádek nad Nisou - FK Benešov (sobota, 10.30), Police nad Metují - Turnov, Horní Ředčice - Velké Hamry (neděle, 17.00)

Krajský přebor:

Velké Hamry B – Skalice (sobota, 10.15), Chrastava – Nový Bor (sobota, 14.00), Košťálov – Železný Brod, Lomnice n. P. - Sedmihorky, Sokol Pěnčín – Stráž p. R., Šluknov – Frýdlant, Vilémov- Bělá (sobota, 17.00), Višňová – FC Pěnčín (neděle, 17.00)

I.A třída:

Mšeno Jablonec – Jablonné v P. (sobota, 10.15), Doubí – Vesec (sobota, 14.00), Ruprechtice – Jilemnice, Mimoň – Rapid Liberec, Mimoň – Rapid Liberec, Arsenal Česká Lípa B – Rychnov (sobota, 17.00), Rozstání – Semily (neděle, 14.00), Bílý Kostel n. N. -Studenec (neděle, 17.00)

I.B třída, skupina západ:

Krásná Studánka - Doksy (sobota, 10.30), Osečná - Mníšek (sobota, 14.00), Staré Splavy - Nová Ves, Lindava - Lokomotiva ČL (sobota, 17.00), Kamenice - JOKERS (neděle, 15.00), Hodkovice n. M. - Cvikov (neděle, 17.00)

Okresní přebor:

Rozstání B - Višňová B (sobota, 14.00), Bulovka - Nové Město p. S. (sobota, 15.00), Hejnice - Bílý Kostel B (sobota, 16.00), Krásný Les - Stráž n. N. (sobota, 16.30), Machnín - Rynoltice (sobota, 17.00), Doubí B - Vesec B (sobota, 17.00), Vratislavice n. N. - Frýdlant B (neděle, 16.30)