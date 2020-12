V krajských soutěžích by se mohlo začít 13. kolem již 27. února. A to v krajském přeboru, I. A a I. B třídách. Předtím je ještě ale termín pro odložená utkání z podzimu. A to pro I. A a I. B třídu (Bílý Kostel – Pěnčín a Jablonec n. J. – Plavy) již 13. února. Týden nato – 20. února jsou naplánovány dohrávky všech tří krajských soutěží (dvakrát Krajský přebor, čtyřikrát I. A třída a čtyřikrát I. B třída). Samozřejmě se počítá, že se vše odehraje na umělých površích.

Po úvodním jarním kole (13. kolo – 27. února) budou následovat o víkendech 11., 9., 10., 12. a 14. kolo. Na středu 7. dubna je naplánováno 15. kolo s tím, že se zápasy dají bezplatně přeložit na Velikonoční pondělí. A to je jediný termín, kdy se bude hrát ve všední den. Další zápasy (16. – 26. kolo) jdou chronologicky po sobě až do 19. června.

Náhradní termíny jsou dány na středu 16. června a sobotu 26. června. Fotbalisté na krajské úrovni tak odehrají na jaře celkem 18 duelů. „Náš první nástřel jara jsme trochu předělali, ale s termíny již hýbat nechceme,“ uvedl manažer Libereckého krajského fotbalového svazu Jan König. „Pohár z podzimu se bohužel nebude dohrávat, vhodné termíny nejsou,“ dodal.

OKRESNÍ SOUTĚŽE

Okresní soutěže na Liberecku mají trochu jiný nástřel. Zde se počítá se začátkem přeboru 7. března 9. kolem. Až do data 5. – 6. června (tj. 22. kolo) by se mohlo „jet“ postupně každý víkend. Ve středu 9. června by se mohlo odehrát 25. kolo, pak by následoval víkend 12. – 13. červen se 23. kolem a po něm opět středa 16. června (poslední – 26. kolo). Přebor by byl ukončen 24. kolem o víkendu 19. – 20. června.

III. třída Sever by začínala 9. kolem 21. – 22. března a hrála by se bez výkyvů, kolo po kole až do 22. kola, které by vyšlo na 19. – 20. června.

III. třída Jih, která má jen devět účastníků, by startovala až 17. dubna 9. kolem, a opět by byla bez náhradních termínů každý víkend, bez termínů ve všední den, až do 19. – 20. června, kdy se odehraje poslední, 18. kolo.

Tak to jsou tzv. nástřely sportovně-technických komisí. „Samozřejmě STK jde klubům naproti tím, aby byly jakžtakž zachovány návaznosti na soutěže mládeže, které se budou v okrese ještě řešit. Ale také je možné, že covid udělá se soutěžemi úplně jiné manévry. Každopádně nějaká hrací kostra jarní sezóny 2021 musí být připravena,“ připomněl Dan Vlk z STK OFS Liberec.