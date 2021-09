„V první půli hrála proti nám jejich garda, do druhé poslali čtyři hráče áčka, ale ani to na nás nestačilo,“ potvrdil s úsměvem na rtech hrající manažer Michal Nevyhoštěný.

Na oslavách 100 let založení fotbalu v Církvicích u Kutné Hory se prezentovala Stará garda Slovanu Liberec.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.