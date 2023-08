Liberecké fotbalistky sehrály na stadionu U Nisy slavnostní premiéru nové prvoligové sezony. Téměř tisícovka diváků se však skalpu Sparty nedočkala, pražský celek vybojoval pod Ještědem výhru 4:3. Branky domácího Slovanu, který vyrovnával na 1:1 a pak snižoval z průběžného stavu 1:4, vstřelily Kim Dinh Thanhová, Radka Hlouchová a Klára Ducháčková.

Liberecké fotbalistky (v modrém) podlehly pražské Spartě po boji 3:4. | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

„Bohužel jsme poměrně brzy inkasovali gól sraženou střelou, kde jsme nebyli úplně důslední a důrazní v souboji. Naštěstí se nám podařilo do utkání vrátit a výsledek srovnat po centru ze strany, kdy se nám podařilo celou situaci dohrát. Bohužel do poločasu jsme si nepohlídali rohový kop a prostor zadní tyče a inkasovali jsme podruhé. Což je velká škoda, protože v prvním poločase jsme si vypracovali ještě dvě nebo tři příležitosti ke vstřelení gólu. Jenže jsme nebyli efektivní," řekl Jaroslav Dittrich, asistent trenéra poražených.

Začátek druhého poločasu jeho svěřenkyním nevyšel: ""Vypadli jsme z tempa a po našich chybách jsme inkasovali v rozmezí pár minut dvě branky. Pozitivní bylo to, že jsme zápas ani za stavu 1:4 nezabalili. Střídající hráčky, které přišly na hřiště, hru oživily a byly přínosem pro tým. Jenom škoda toho, že jsme ten zápas nedovedli do remízového konce."

"Pokud nejste efektivní proti takovým soupeřům jako Sparta, tak kvalita soupeře je natolik vysoká, že za chybu jste nekompromisně potrestáni. Z toho se musíme poučit do dalších zápasů, nějakým způsobem si to zanalyzovat a jít se vztyčenou hlavou do dalšího utkání. Závěrem si myslím, že holky předvedly srdnatý výkon, za který zaslouží pochvalu,“ uvedl liberecký kouč.

Hosté si výhry na severu Čech těšily. "Je důležité, že jsme první utkání vyhráli. Poslední zápasy tady jsme jenom remizovali, takže tohle je pozitivní. Šli jsme dobře do utkání, dali jsme první gól. Poté jsme udělali individuální chybu, kdy soupeř vyrovnal. Ale ještě do poločasu jsme změnili rozestavení a otočili jsme to. Druhý poločas dobrý vstup, dali jsme dva góly. Ale poté jsme zase nepohlídali dvě věci, znovu individuální chyby… Na tomto musíme zapracovat. Ovšem důležité je vítězství, a to, že jsme nepodlehli tlaku,“ hodnotil duel trenér vítězného hostujícího družstva Anton Mišovec.