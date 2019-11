I vy můžete svými hlasy rozhodnout, kdo se jí stane v roce 2019. Anketu pořádá Deník ve spolupráci s programem Gambrinus Kopeme za fotbal, který podporuje více než 900 amatérských fotbalových klubů v České republice.

Jak se mezi nadšenci podporujícími amatérský fotbal pozná skutečná osobnost? Hlavně podle nasazení, se kterým se přes všechny překážky věnují fotbalovému klubu, ale i podle obětavosti, péči o talenty a o zázemí svého týmu. Cílem soutěže Osobnost amatérského fotbalu je nejen ocenit úsilí těchto výjimečných lidí, ale i ukázat příběhy, bez kterých by amatérský fotbal v českých obcích mnohdy nemohl existovat.

Z téměř 300 nominovaných vybrala porota čtyři favority, se kterými vás na následujících řádcích seznámíme. Do pondělka 25. listopadu do pravého poledne můžete hlasovat v tomto článku níže a podpořit svého favorita. Osobnost s nejvyšším počtem hlasů postoupí do celostátního kola, které začne 27. listopadu.

Nominované osobnosti z Libereckého kraje

Jaroslav Balatka, Velké Hamry

(Jablonecko)

„Ročně vypereme s manželkou přes tisíc praček s dresy hamrovských hráčů,“ říká osobnost hamrovského fotbalu. Jaroslav Balatka působí ve fotbale už padesát šest let. Zatím ho v Hamrech nikdo nepřekonal. S fotbalem začal v sousedních Plavech, v patnácti už hrál za chlapy. A tam také založil tým dorostu. A když v Plavech fotbal padl, přešel do Hamrů, kde hrál krajský přebor. Trénoval hráče z celého okresu, rád vzpomíná na brankáře Radima Straku, který později působil v týmu Jablonce, kde později gólmany sám trénoval. Jaroslav Balatka prošel snad všemi fotbalovými funkcemi, počínaje předsedou, přes sekretáře, trenéra dětí i dospělých a další. Dnes vykonává funkci kustoda a stará se o vybavení hamrovských fotbalistů. „Kdybychom nevyprali, neměli by v čem hrát. Každý víkend je to kolem pětadvaceti praček,“ řekl s úsměvem Jaroslav Balatka, který je v Hamrech na hřišti slyšet také v roli hlasatele.

Jiří Kozlovský, Radčice

(Jablonecko)

Od žákovské kategorie je věrný fotbalu v Radčicích. Jen krátce působil v Zásadě, ale brzy se vrátil. A jako dorostenec si zahrál v Jablonci. „Když nás je málo, tak stále hraju. Jsem ročník padesát devět, ale když hráči chybí, nastoupím. Nás drží kluci ze Semil. Hráčů je málo a těch, kteří by se o něco starali, ještě míň. Mám na starosti kolem fotbalu v Radčicích všechno, před zápasem nalajnovat, po něm vyprat dresy atd. Jsem ale rád, že to u nás funguje. Fotbal bolí. A tak se do něho už dnes mladí tak nehrnou. Mají řadu dalších nabídek,“ zauvažoval nad místní kopanou Jiří Kozlovský. On sám si také prošel mnoha zraněními přes zlomenou ruku, nohu a další úrazy. O současném fotbalu říká, že je rychlejší a tvrdší. A že už je jen velmi málo klubů, které nemají travnaté hřiště. „Naše taky už pamatuje několik desítek let. Je tam někde tráva, někde písek i kámen. Ale zase se u nás dá hrát kdykoliv,“ řekl k radčické hrací ploše Kozlovský. Pochválil, že se o menší týmy teď víc než kdysi stará FAČR. Připravuje různé soutěže, v nichž mohou vyhrát třeba pivo Gambrinus. „Ale hlavně zaplatí rozhodčí. A to je pro malý klub velké plus. To dřív nebylo,“ chválil Jiří Kozlovský.

Pavel Nývlt, Slovan Hrádek nad Nisou

(Liberecko)

Pavel Nývlt má výrazný podíl na tom, že může být rekonstruováno nejen hřiště s umělým povrchem, na což sehnal finanční prostředky, ale díky němu proběhne i přestavba celého areálu. Kromě toho pomáhá s výchovou mladých a talentovaných fotbalistů, z nichž se někteří probojovali až do nejvyšší mužské a ženské fotbalové ligy. Je pravou rukou předsedy oddílu.

Zdeněk Baudyš, Lomnice nad Popelkou

(Semily)

Předseda klubu Zdeněk Baudyš odvedl za pár let působení v FC Lomnice nad Popelkou kus práce. Vytvořil tady kvalitní mančaft s dobrou partou a zázemím, které je na I.A třídu Libereckého kraje nadstandartní.