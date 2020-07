„Bylo na čase něco vyhrát, musíme to oslavit a budeme vzpomínat do konce života. Liberec se dostal do vedení a začal se plnit pro nás černý scénář. Není nic horšího, než s tímto soupeřem, který má brejkové hráče, prohrávat. Zlom nastal, když domácí nedali brejky, podržel nás brankář Heča a závěr už jsme zvládli a výsledek si pohlídali,“ řekl jeden ze sparťanských lídrů a bývalý liberecký špílmachr Bořek Dočkal.

Liberečtí přitom byli tak blízko… Ve druhém poločase vedli po trefě Peška 1:0, měli Rondičem velkou šanci na zvýšení náskoku, přesto fotbalistům libereckého Slovanu zbyly jen oči pro pláč. Po bitvě vyčerpaní, zdrcení a zklamaní popadali na hřiště. Někteří jsem stáli a smutně sledovali oslavy šťastnějšího protivníka. „Nedali jsme šance, nezvýšili na 2:0. Měla přijít červená karta pro hostujícího Martina Frýdka,“ uvedl liberecký trenér

Pavel Hochtych s tím, že po čtvrtečním volnu bude počítat zraněné a padlé. Jeho svěřenci se nyní budou prát o účast v pohárové Evropě v lize, kde jim jistotu dává konečné čtvrté místo.

Slovan tak nenavázal na úspěch ze sezony 2014/15, kdy pod vedením trenéra Davida Vavrušky porazil ve finále po remíze 1:1 na penalty 3:1 v podještědské konfrontaci Jablonec. „Rozhodly detaily. Myslím si, že jsme měli o dvě šance více než soupeř, bohužel, fotbal se hraje na góly a my dneska dali o jeden méně,“ uvedl liberecký záložník Tomáš Malinský s tím, že je vyčerpán: „Melu už z posledního.“



Pod Ještědem bylo zklamání očividné. „Utkání se mi hodnotí opravdu těžko. Nevím ani, jak mám začít… Musím se podívat na záznam, viděl jsem jen klíčové momenty. Dali jsme gól, což byl náš plán a mohli jsme přidat také druhý. Zápas by pak byl jiný,“ uvedl šikovný liberecký středopolař a autor jediné domácí branky Jakub Pešek a pro klubový web dodal: „Chci pochválit hlavně kluky – tým za to, jak jsme finále odmakali. Je to ale hořké, hořké, hořké…“

Slovan zápas skutečně skvěle rozehrál a potvrdil, že to na Spartu umí. „To ostatně ukázal i v lize,“ připomněl internacionál Václav Budka, který už před vyvrcholením Mol Cupu vyrovnanost zápasu prorokoval. Smutným hrdinou večera byl domácí brankář Knobloch, který fauloval Tetteha a zavinil klíčový pokutový kop. „Tam náš brankář zaváhal,“ potvrdil Hoftych.



Na druhé straně už si vítězové vzali ze stolku medaile a oslavy mohli začít… „Nebyl to vůbec lehký zápas, Liberec potvrdil kvalitu a nám pomohl až vyrovnávací gól. Závěr jsme si pohlídali,“ uvedl sparťanský stoper Lukáš Štětina, jenž se v posledních zápasech probojoval do základní sestavy Letenských. „Tenhle úspěch si musíme užít,“ dodal při odjezdu z libereckého stadionu Dočkal.