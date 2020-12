Ten sice půjde o patro níž, protože dosud působí ve sportovně technické komisi Libereckého krajského fotbalového svazu, ale zkušenostmi míní pomáhat zejména Vomáčkovi. Takový mají spolu s Jiřím Štajnerem plán. Takže, když se zadaří, bude mít okresní svaz tři exligové hráče.

Zbyněk Rampáček stále ve svých 52 letech patří k platným hráčům Sokola Ruprechtice v I. A třídě, který ho také nominoval do nového předsednictva okresního fotbalového svazu. Vedle hraní v Ruprechticích je Rampáček prvoligovým delegátem LFA. Může se pochlubit také titulem mistra světa, který získal s českým výběrem na policejním mistrovství světa v roce 2007. Hrál i za Teplice.



Co je důvodem, abyste šel vlastně ve fotbalovém funkcionaření o level dolů. Z kraje do okresu?

Důvodů je víc, ale řeknu alespoň dva hlavní. Okresní fotbalové svazy jsou základními kameny celé fotbalové asociace a je potřeba, aby byly pevné. Proto chci jít ostatním příkladem s cílem, aby se do okresů zapojilo co nejvíce různorodých lidí (aktivní hráči, trenéři, funkcionáři, rozhodčí). A to hlavně z důvodu zneužívání funkcí jednou skupinou, jako se děje bohužel teď. Dalším důvodem byl Benjamin Vomáčka, který má ohromnou chuť a nadšení pracovat pro OFS.



Slyšíme od funkcionářů na té nejnižší úrovni, že OFS vlastně nic nedělá, jen uděluje pokuty a nepomáhá. Co vy na to?

Jestliže něco od někoho chci, tak pro to taky musím něco udělat. Zajímat se o problémy, komunikovat, radit se, navrhovat řešení atd… Po několika schůzkách s okresními funkcionáři jsme zjistili, že je okres rozdělený a skupiny spolu nekomunikují. I proto mohl vzniknout dojem některých oddílů, že OFS nepomáhá. Já jsem vždycky ve fotbale spoléhal především sám na sebe a nehledal problémy u druhých. Vím, že je to nejlepší cesta něco dokázat. Takže náš první úkol v případě zvolení bude dát okres dohromady a jít společnou cestou.



Kluby nejsou spokojeny, že se musí OFS Liberec řídit podle krajského svazu. To změnit zřejmě dost dobře nejde, protože Kraj musí mít návaznost na „Česko“. Nebo ne?

Je to prostě spojená nádoba, a ta návaznost zkrátka musí být. Soutěže je třeba dohrávat do určitého termínu z hlediska postupujících, z důvodu losování, které v kraji bývá dřív než v okrese.



Oddíly poukazují na špatnou komunikaci od OFS k nim…

Myslím si že každý klub by měl mít spolehlivého člověka, který se bude aktivně zajímat o zprávy na úřední desce. A asi by nebylo na škodu od OFS duplikovat zprávy třeba na email.



Všeobecný problém je u rozhodčích, protože prostě nejsou. Myslíte si, že pomůžou v získávání tzv. nábory, jak tomu je v současnosti? Kdysi byla myšlenka, že každý klub měl dodat ročně jednoho adepta.

Tak tahle idea není na úrovni OFS vůbec špatná a přenesla by odpovědnost za počet rozhodčích i na kluby, které by musely být v téhle problematice aktivnější a nespoléhaly se jenom na to, až to někdo zařídí. Do okresu sice přicházejí mladí kluci, ale jejich ambice samozřejmě míří výš a v okrese působí krátce, takže to problém dlouhodobě nevyřeší.

Ve III. třídě na severu okresu nejsou zápasy obsazovány rozhodčími. Dá se tato situace zlepšit?

Je jich málo a někteří vzhledem k mládí nemají ani řidičský průkaz, takže cestování je složité. Navíc do některých lokalit o víkendu ani pořádně nejezdí hromadná doprava… Takže je vidět, že práce bychom měli dost. A zlepšit se dá všechno.