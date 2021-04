/SERIÁL/ Deník si pro své čtenáře během dlouhé fotbalové pauzy připravil zajímavý seriál. Postupně budeme navštěvovat kabiny týmů z Českolipska, které hrají krajské soutěže. Tentokrát jsme se podívali do kabiny týmu FK Cvikov, který hraje I.B třídu.

Patrik Bednář kope I.B třídu v klubu FK Cvikov. | Foto: Miroslav Cihlář

Patrik Bednář kope už pět let za fotbalový klub ve Cvikově. Na dva roky si odskočil do Kamenice, ve cvikovské kabině je ale spokojený. Pokud se ho zeptáte, jak začal s fotbalem, nebude to tradiční odpověď, na kterou jsme zvyklí. „S fotbalem jsem začal až kolem dvanácti let, kdy jsem skončil s hokejem. Táta mě vzal na trénink do Nového Boru. Fotbal jsem předtím moc nemusel a vlastně mi ani moc nešel. Postupem času jsem mu ale přišel na chuť. Bydlel jsem ve Skalici, takže si mě všiml trenér tamních žáků. Pomohl mi, abych si fotbal zamiloval a připravil mě do dalších let směrem do dospělého fotbalu,“ vzpomíná na své začátky 28-letý Bednář.