Fotbalisté vs. hokejisté. Netradiční fotbalové klání napíše svůj další, již čtrnáctý příběh. V pátek 14. června se v malé obci Rozstání u Světlé pod Ještědem utká domácí celek TJ Sokol Rozstání, hrající libereckou fotbalovou A třídu, s hokejisty Bílých Tygrů, kteří už se nemohou dočkat dalšího měření sil.

V pátek 14. června se uskuteční další ročník exhibičního utkání mezi fotbalisty TJ Sokol Rozstání a hokejisty Bílých Tygrů. | Foto: TJ Sokol Rozstání

Páteční program začne již v 15 hodin, kdy je na programu turnaj přípravek. Výkop hlavního zápasu je pak naplánován na 18:00. Po utkání bude následovat již tradiční autogramiáda Bílých Tygrů a následná Oldies party s DJem Pavlem Balážem.

„Jsme rádi, že se k nám Tygři každý rok vracejí. Na fanoušky opět čeká autogramiáda hokejistů v kompletním složení včetně nových posil. A možná také jedno hráčské překvapení,“ zůstal tajemný Roman Passian předseda a zároveň hlavní trenér A-mužtsva Rozstání.

Akci každý rok navštíví více a více diváků. Očekává se účast kolem tisíce lidí. „Věříme, že bude dobré počasí a znovu přijde velké množství fanoušků obou sportů. Všechny srdečně zveme, jak dospělé, tak děti. Opět bude přichystáno bohaté občerstvení, skákací hrady, různé atrakce a hry od Bílých Tygrů,“ vyjmenovával Passian.

Také pro hokejisty se jedná o skvělou akci, jak potvrdil Tomáš Filippi. „Chtěl bych pozvat všechny fanoušky fotbalu, dobrého jídla, pití a dobré zábavy na výbornou akci do Rozstání, kam s Tygry už hromadu let jezdíme. Já osobně se na tento den moc těším, mám to tam rád. A i když raději kvůli zdraví nehraju, tak si to vždy skvěle užiju,“ přiznal nejproduktivnější hráč uplynule sezony extraligy, že kopačky raději nazouvat nebude.

Ostatní hráči a trenéři budou však připraveni. Doražte se podívat, jak jim to jde bez bruslí a hokejek s fotbalovým míčem. V pátek 14. června od 18:00 v Rozstání.