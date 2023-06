Pokud ještě nemáte plán na následující víkend, zbystřete. Na stadionu U Nisy se bude hrát velmi zajímavé charitativní utkání. Proti sobě totiž nastoupí legendy libereckého Slovanu a tým osobností Real TOP Praha. O známé tváře nebude nouze. Za Slovan nastoupí například Jiří Štajner či Tomáš Janů, na druhé straně barikády bude stát třeba liberecký rodák, herec a velký fanoušek modrobílého klubu Ladislav Hampl.

Slovan vs. Real TOP Praha | Foto: web FC Slovan Liberec

65, 30, 75, 30:

"V roce 2023 slaví Slovan Liberec 65 let od založení a zároveň 30 let v nejvyšší soutěži. Shodou okolností na letošek připadá také výročí 75 let od vzniku společnosti PRECIOSA a 30 let od založení Nadace Preciosa. Proto jsme se rozhodli pro společnou akci v areálu stadionu U Nisy, jejíž součástí bude i fotbalová exhibice s charitativním rozměrem," stojí na klubovém webu Liberce.

Utkání začíná v sobotu 3. června ve 14:30!

Kompletní výtěžek ze vstupného půjde na pomoc Vašíkovi, který se narodil předčasně a jeho život byl poznamenán krvácením do mozku, což mělo za následek diagnózu dětské mozkové obrny. Nadace Preciosa pomáhá malému chlapečkovi a jeho rodičům zvládnout těžkou cestu životem. Přijďte na stadion a buďte toho součástí.

"Vstupenky jsou už dostupné v online prodeji za 100 Kč. V den utkání pak i na pokladnách stadionu U Nisy už za 150 Kč. Kompletní výtěžek ze vstupného půjde na pomoc malému Vašíkovi z Liberce, který trpí vážnou nemocí. Prodávají se zatím pouze vstupenky na Hlavní tribunu a přístup na stadion se zakoupenou vstupenkou bude jen Hlavním vchodem (tedy od Dopravního hřiště). Permanentní vstupenky na tuto akci neplatí, aby mohl každý podpořit dobrou věc," píše liberecký klub.

"V areálu stadionu U Nisy si navíc budete moct užít nejen samotné fotbalové klání, ale i pozápasovou autogramiádu s hráči obou týmů a další doprovodný program pro celou rodinu. Jeho součástí bude i koncert jedné známé zpěvačky a kapely jednoho bývalého hráče Slovanu," uzavírá.