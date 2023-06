V pátek 16. června se bude konat jubilejní 10. ročník exhibičního utkání fotbalového celku TJ SOKOL Rozstání, který hraje libereckou I.A třídu a proti nic se postaví téměř kompletní tým Bílých Tygrů Liberec. Při této akci bude také k vidění fotbalový turnaj přípravek, který předchází hlavnímu zápasu. Po tomto souboji zase přijde na řadu autogramiáda hokejistů a po ní koncert kapely Lessyho woheň. Zakroužkujte si červeně toto datum v kalendáři a přijďte navštívit skvělou akci v ještě lepším areálu za Ještědem.

Pozvánka na exibiční utkání Rozstání vs. Bílí Tygři Liberec. | Foto: TJ Sokol Rozstání

,,Celá tato akce vznikla přibližně před 10 lety, kdy jsme to brali jako normální přípravný zápas a v té době hráli proti Benátkám nad Jizerou. Už na první zápas ale přišlo asi 150 lidí. Díky tomu, že firma OSAPO podporuje Bílé Tygry, podařilo se nám v dalších letech postupně zajišťovat míchaný tým Benátek a Tygrů. Rychle se to rozkřiklo a na další zápas přišlo už 300 lidí. Tam nás napadlo, že z toho uděláme větší akci," prozradil začátky této myšlenky Roman Passian, trenér a majitel Rozstání, ale také ředitel ve společnosti OSAPO.

Následně už se jednalo o daleko větší projekt. ,,Následující rok se navíc slavilo v Rozstání 80 let kopané. Pozvali jsme starou gardu fotbalistů a Bílé Tygry a hrálo se formou mini turnaje každý s každým. Na tuto akci dorazilo dokonce na 1000 lidí. Po této události jsme se dohodli, že bychom to mohli pořádat formou exhibičního zápasu s autogramiádou a doprovodným programem. Dostalo se to do úrovně, kdy se hraje odpolední turnaj přípravek, poté exhibiční utkání Rozstání vs. Bílí Tygři s následnou autogramiádou a koncertem," osvětlil, jak je to nyní.

A s jakými ambicemi půjdou jeho svěřenci do zápasu? ,,My jako Rozstání to bereme určitě jako exhibici. Samozřejmě za ty roky už se hráči navzájem znají a zápas je vyhecovaný, ale pro naše kluky z 'áčka' i 'béčka' je to hlavně za odměnu. Nestavíme tedy nejsilnější tým, ale hlavně hráče, kteří poctivě trénují a mají malou absenci. Před tak velkou návštěvou nikdy v sezoně nehrají a je to pro ně svátek. Jde hlavně o pobavení diváků. Věříme, že návštěvnost bude opět atakovat tisíc lidí," doufá Passian.

Na druhé straně barikády nebude určitě chybět Jaroslav Vlach. ,,Každý rok se na tuto akci těšíme. Je to pro nás zpestření letní přípravy, kdy na chvíli zmizíme z arény a naženeme kondici na fotbalovém hřišti. Pro mě osobně je to zábava, protože fotbal mám rád a baví mě. Je to už několikátý rok, co se zúčastním této akce, takže už probíhají i nějaké hecovačky mezi námi a kluky z Rozstání. V kabině už se pomalu bavíme o tom, jak by mohla vypadat sestava a Bulda (Michal Bulíř pozn. red.) už to dává dohromady," prozradil, kdo hlavně stojí za složením sestavy.

Muž s třiapadesátkou na zádech se této události zúčastní již poněkolikáté. ,,Nemám nějakou konkrétní vzpomínku, kdy bych vypíchl nějaký moment. Akce se povedla každý rok. Pouze jednou bylo špatné počasí a vždy to vyšlo tak, že bylo krásně, přišlo hodně lidí a bylo to skvěle zorganizované od Rozstání a Romana Passiana," pochválil muže, který stojí nejvíce za touto myšlenkou.

O hokejistech je známo, že málokdy hrají v rukavičkách. ,,Jsme sportovci a chceme vyhrávat. (úsměv) Kdybychom do zápasu nešli s tím, že chceme vyhrát, bylo by to špatně. Samozřejmě nejdůležitější je, aby se nikomu nic nestalo, protože se jedná o exhibici, ale určitě budeme chtít zápas vyhrát," ujistil Vlach fanoušky.

Za DENÍK přejeme velkou návštěvu, krásné počasí, žádné zranění a ať vyhraje ten lepší!