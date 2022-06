Utkání mezi čtvrtým a patnáctým týmem tabulky bylo od úvodu v režii domácích. Z prvního gólu se Oliwer radoval už v druhé minutě. „Od začátku byla vidět naše herní převaha a vyšší úroveň dovedností celého týmu. Bylo zřejmé, že to s námi soupeři nebudou mít jednoduché,“ říká útočník. Lehké to s výběrem Slovanu neměl celý žádný z týmů v dorostenecké divizi U 19 B. Liberec nestačil pouze na kluby z Teplic, Roudnice nad Labem a Duklu Praha. „Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale vždycky to může být i horší, takže jsem velmi spokojen,“ hodnotí klubový výkon Matys.