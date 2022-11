Stejná hráčka pak v závěru vítězství pečetila ještě svou druhou trefou, náskok ovšem mohl být ještě vyšší. Spousta šancí zůstala nevyužita, v dobrém světle se ukázala také hostující gólmanka Valerie Kubíková, která řadu střel pochytala.

„Zcela zasloužené vítězství. Po dobrém výkonu jsme soupeře prakticky po celý zápas nepustili do vážnější akce, my jsme naopak na druhé straně o osudu zápasu rozhodli do 17. minuty. Holkám bych chtěl poděkovat za přístup a za to, že jsme zvládli další utkání. V posledním domácím duelu se pokusíme o malý zázrak proti pražské Slavii, abychom dali razítko dobrému půlroku, který máme za sebou,“ řekl spokojený trenér libereckých žen Petr Myslivec.

Dohrávka 9. kola proti silné Slavii by měla proběhnout 2. prosince od 16.30 opět na umělce v Doubí.

Slovan Liberec - Dukla Praha 3:0 (2:0)

Branky: 3. Košíková, 16. Buryánová, 88. Buryánová. Rozhodčí: Hrušková - Kánská, Kovářová. ŽK: 8. Dvorská, 57. Prošková. Diváci: 48.

Liberec: Pižlová – Huvarová, Černá, Buryánová, Dinh Thanhová (70. Antalová), Sováková, Šušolová, Košíková, Kantarská (82. Harvilová), Bužková, Pouvová (70. Mastníková).

Tabulka: 1. Slavia Praha 28, 2. Sparta Praha 26, 3. Slovácko 23, 4. Liberec 16, 5. Plzeň 11, 6. Lokomotiva Brno 9, 7. Dukla Praha 5, 8. Baník Ostrava 3.

Bude se ještě hrát: 23. listopadu, 17.00: Sparta - Slovácko, 2. prosince, 16.30: Liberec - Slavia Praha.