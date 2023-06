Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

Od prvního do dvacátého června probíhalo v českých fotbalových soutěžích takzvané volné přestupní okno. Tedy stav, kdy se v systému fotbalové asociace evidovali žádosti o přestupy hráčů bez souhlasu mateřského oddílu. A to za stanovenou tabulkovou cenu, která zohledňuje věk hráče, výši soutěže jeho stávajícího i nového celku.

Do devíti let věku mohou hráči měnit klub v přestupním období libovolně, od 9 do 12 let pak za odstupné ve výši 1500 korun za každý rok registrace v předchozím klubu. Mezi 12 až 33 roky může hráč volně přestoupit za domluvené či tabulkové odstupné v období mezi 1. a 20. červnem a hráči nad 34 let mohou změnit klub zdarma.

Za amatérského hráče ve věku 19 až 23 let tak například ligový klub zaplatí odstupné podle tabulky 140 tisíc korun, tým z krajského přeboru však za stejného hráče 35 tisíc korun.

(*v tabulce jsou uvedeni pouze hráči starší 15 let, u nichž je původním klubem celek z Liberecka. Hráče přicházející z klubů jiných okresů nejsme schopni v systému ručně vyfiltrovat).

Volné přestupní okno na Liberecku:

Jan Bartoš (Slovan Frýdlant) - TJ Jiskra Dolní Řasnice

Milan Němeček (Slovan Frýdlant) - FC Krásný Les

Dominik Ponc (Slovan Frýdlant) - TJ Tatran Habartice

Vladimír Závůrka (TJ Jiskra Višňová) - FC Krásný Les

Filip Grujoski(TJ Sokol Rozstání) - TJ Sokol Ruprechtice

Petar Grujoski (TJ Sokol Rozstání) - TJ Sokol Ruprechtice

Ondřej Vlach (TJ Slovan Vesec) - TJ Spartak Chrastava

Jiří Lode (AFK Nové Město pod Smrkem) - FK Sokol Jindřichovice pod Smrkem

Matěj Nevečeřal (AFK Nové Město pod Smrkem) - FK Krásná Studánka

Přemysl Suk (AFK Nové Město pod Smrkem) - FC JOKERS

Ivan Šmidrkal (AFK Nové Město pod Smrkem) - TJ Jiskra Višňová

Matěj Urban (AFK Nové Město pod Smrkem) - SK Raspenava

Šimon Mrázek (SK VTJ Rapid Liberec) - TJ Sokol Rozstání

Patrik Suk (SK VTJ Rapid Liberec) - FK Krásná Studánka

Stanislav Ptáček (TJ Tatran Jablonné v Podještědí) - FK Rynoltice

Lukáš Černý (FK Rynoltice) - SK Češov